Unión: plantel al día y asamblea sin fecha

Como había anticipado Spahn en Conmebol, “tenían que entrar algunos documentos importantes”: cobró y le pagó a los jugadores. Más reuniones por el tema Balance.

Luis Spahn, que no concurre a ninguno de los partidos de Unión en condición de visitante, se hizo tiempo en las últimas semanas con importantes apariciones públicas: cambio de autoridades a nivel Gobierno (foto) y sorteo de la Copa Sudamericana en la Conmebol. En las últimas horas, puso al plantel al día. Foto: Manuel Fabatia

Lo que el propio presidente de Unión, Luis Spahn, había anticipado en su contacto con la prensa en el sorteo de la Copa Sudamericana 2020 en la sede de la Conmebol, se terminó dando en las últimas horas: clubes como Rosario Central y San Lorenzo debían efectivizar documentos a favor del Tate. Como ese dinero finalmente ingresó, la tesorería rojiblanca procedió a transferir los fondos para dejar al día al plantel profesional de Leo Madelón. Esta acción, además de tranquilidad, es lo que exige la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) para que cada club pueda incorporar en el 2020. El otro tema vinculado a las poderosas oficinas de Puerto Madero es el famoso Balance, todavía sin fecha.

Hay que recordar que Unión fue primero advertido y luego sancionado con una multa de 400.000 pesos por no haber presentado el Balance cerrado a mitad de año en tiempo y forma. El descargo tatengue fue desestimado por la misma Superliga, quien le extendió un plazo final a la Comisión Directiva de Unión hasta el 26 de enero del año que viene.

Como se sabe, el club deberá presentar y aprobar la Memoria y Balance del ejercicio cerrado a mitad del año, motivo por el cual debe realizar una Asamblea de Socios. El dato no menor es que todavía no se termina de “cerrar” el famoso tema de la deuda que el club mantiene con el presidente Luis Spahn que públicamente reclamó una acreencia que supera los 5 millones de dólares. Por tal motivo en su momento, con el poder de los socios en una asamblea, se ordenó la conformación de la llamada Comisión Auditora, algo que murió antes de nacer: una serie simultánea de allanamientos que ordenó la Justicia —en la sede tatengue y en la casa del propio Spahn— dejaron a los famosos “auditores” sin papeles. Y encima, sobre llovido... mojado: el propio empresario millonario que maneja los destinos de Unión fue procesado. Ahora, fue la justicia federal que lo encontró responsable por el presunto delito de “retención indebida de tributos” al no cumplir con pagos de lo retenido por el Impuesto a las Ganancias en operaciones realizadas en la entidad, violando de esa forma la ley penal tributaria. Spahn fue procesado por el juez federal número 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, en una investigación llevada adelante por el fiscal federal Gustavo Onel.

El archivo marca que el máximo dirigente rojiblanco fue indagado el 9 de octubre pasado y luego se detectó que el club debía pagar casi dos millones de pesos en Ganancias, algo que no hizo, utilizando el dinero para otros destinos.

En cuanto al tema de la fecha de la nueva Asamblea, cuyo plazo máximo es 26 de enero de 2020, no hay por ahora confirmación oficial. Tampoco hay, por ahora, un acuerdo “técnico” entre oficialismo y oposición respecto de la redacción de la Memoria y los números del Balance.