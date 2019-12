Mujeres Qom comparten sus saberes ancestrales en La Diseña

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El proyecto Qom Alphi está integrado por artesanas que ofrecen sus producciones a base de hoja de palma. Por primera vez se sumaron con un stand a la muestra municipal de diseño que se desarrolla en la Estación Belgrano.

La identidad de la cultura Qom está presente en La Diseña 2019 con su propio stand. El proyecto Qom Alphi (Mujeres Qom, en español) reúne a artesanas de la comunidad que diseñan accesorios a base de la hoja de palma, y están ofreciendo sus producciones en la muestra que estará abierta en la Estación Belgrano hasta el 23 de diciembre.

Bolsos, posapavas, carteras, canastos, paneras y sombreros, forman parte de los productos que se exhiben para la venta y que fueron tejidos por mujeres que residen en barrio La Loma de Santa Fe y la localidad de Santo Domingo.

Roberta y Rita son dos de las integrantes del proyecto que participan de La Diseña. Mientras recibían consultas de los visitantes, contaron que desde niñas aprendieron a tejer y a crear diferentes objetos con la hoja de palma, conocimiento transmitido por sus madres y abuelas. Para sistematizar la producción, los lunes reciben la materia prima proveniente desde Chaco y ese mismo día elaboran diferentes accesorios que comercializan generalmente los fines de semana.

Compartir el saber ancestral

Qom Alphi es un proyecto que lleva adelante la Mutual de Voluntarios Sociales de la República Argentina con la visión de articular una red de mujeres de la comunidad indígena bajo la autogestión, reivindicación y reconocimiento de su identidad y prácticas artesanales.

Josefina, voluntaria de la marca, explica que el objetivo es ayudar a las artesanas a buscarles canales de ventas para que ellas puedan vivir de esas producciones. Particularmente, el proyecto trabaja con tres objetivos de desarrollo sustentable: la igualdad de género, el comercio justo y el comercio responsable.

“Trabajamos con productos amigables con el medio ambiente, tratamos de que las artesanas puedan vender sus productos a un precio justo y que no lo rematen en la calle por necesidad. La idea es que ellas se empoderen para poder vivir y tener su ingreso en forma independiente”, agregó Josefina.

Otro objetivo clave del proyecto es mantener vivo el conocimiento indígena.

“Buscamos que no se pierda, además, el saber ancestral de la cultura porque lo que pasaba era que las mujeres mayores tejían pero las más jóvenes no querían, porque no era rentable o no podían hacerlo”, relata la voluntaria que colabora con las mujeres Qom.

Cómo surgió

El proyecto surgió y tomó impulso en el Laboratorio de Innovación Ciudadana Argentina (Labicar) en 2018. Qom Alphi fue una de las propuestas elegidas en el encuentro que se desarrolló en octubre del año pasado en Rosario, donde 100 personas de toda iberoamérica trabajaron colaborativamente para diseñar y prototipar los 10 proyectos elegidos.

Labicar fue una iniciativa de Santalab y el proyecto de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (Segib).