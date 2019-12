https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.12.2019 - Última actualización - 16:42

15:48

Producto de la fuerza de voluntad de los vecinos, el emblemático “pulmón verde” de la ciudad logró un cambio impactante desde hace 17 años a la actualidad. En 2010, una ordenanza municipal lo convirtió en uno de los dos parques de todo el país que tiene una gestión asociada.

Patrimonio de la ciudad El Parque Federal, de basural a cielo abierto a un espacio público pionero Producto de la fuerza de voluntad de los vecinos, el emblemático “pulmón verde” de la ciudad logró un cambio impactante desde hace 17 años a la actualidad. En 2010, una ordenanza municipal lo convirtió en uno de los dos parques de todo el país que tiene una gestión asociada. Producto de la fuerza de voluntad de los vecinos, el emblemático “pulmón verde” de la ciudad logró un cambio impactante desde hace 17 años a la actualidad. En 2010, una ordenanza municipal lo convirtió en uno de los dos parques de todo el país que tiene una gestión asociada.

Un espacio en convivencia, el patio del ciudadano o el domicilio de la democracia: estas son formas de referirse al espacio público. Y son las que elige Alejandro Álvarez, presidente de la Asociación Parque Federal. Es que 17 años han pasado ya desde el 1° de noviembre de 2002; en aquel entonces, el contexto de crisis social— sumado a la inconsciencia por el cuidado del ambiente—, habían dejado sumido en una decadencia profunda al hoy Parque Federal.



Un basural a cielo abierto que dejó de serlo, por la determinación y la voluntad de un grupo de vecinos que se organizaron: Jorge Luis Borges los llamaría “Los justos”, “que cultivan un jardín como quería Voltaire”.



Hoy ese espacio representa un lugar de recreación, entrenamiento y, por sobre todo, un “pulmón verde” de los más grandes de la ciudad. Además, allí la cultura también tiene su espacio en el centro cultural La Redonda. Incluso la viva imagen de Mercedes Sosa custodia el sitio, desde un mural que estuvo a cargo del artista Eduardo Vilou. La Asociación Parque Federal —en la voz de su presidente— realizó un balance de las labores realizadas hasta ahora, y de aquello que aun queda por hacer.



Para que el Parque Federal llegue a ser lo es hoy, pasaron muchas cosas. Entre ellas, la sanción de la Ordenanza N° 11.668, del 8 de abril de 2010. “Declárase al Parque Federal de la ciudad de Santa Fe como una Unidad Ambiental y de Gestión contenida en el espacio público así denominado”, rezan las primeras líneas del artículo primero de aquella norma en vigencia.



Al respecto de la implementación en la práctica de esa ordenanza, Álvarez comentó que “se llevó adelante como una planificación participativa y de gestión asociada; esto consiste en sentarse en una mesa redonda, en donde todos estamos en un mismo plano, aunque es el Estado quien decidirá en última instancia que es el titular del espacio”.



Gestión asociada



La gestión asociada es una modalidad casi inédita en Argentina: el Parque Avellaneda de Buenos Aires es el único espacio público que cuenta con esa modalidad de gestión. El Programa de Planificación Asistida y Gestión Asociada fue desarrollado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Es un programa pionero en la Argentina.



En rigor a esto último, Álvarez explicó que desde hace algunos meses se inició un proceso de trabajo en conjunto el equipo del Programa Institucional de Urbanismo Ambiental de la Facultad de Diseño y Urbanismo (Fadu) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El equipo del programa también conocido como “Urban”, en conjunto con la Asociación Parque Federal, persigue el fin de “actualizar el plan de manejo del parque”. Para eso se realizarán (algunos ya sea realizaron) talleres, como el de Urbanismo participativo que tuvo como lema “repensar el Parque Federal como lugar”, dijo el referente.



Cuentas pendientes



Si bien es cierto que al mirar 17 años en retrospectiva es visible un cambio muy positivo por donde se mire, esto no quiere decir que aún no queden cosas por hacer. Álvarez se encargó de enumerar las más importantes: “Por ejemplo, el borde más largo del parque; como los peatones caminan por la bicisenda, se produce un conflicto entre ciclistas y peatones. Está pendiente una consolidación del borde noreste, porque no está definido físicamente el límite entre el parque y el espacio a urbanizar”.



Además, con relación al año 2011 —en la inauguración de la primera etapa de la obra—, Álvarez advirtió que hay un problema con los reflectores. Ya no queda ninguno y hay pocas luces. Lo que, ante la oscuridad, hay sectores del parque que se vuelven propicios para la inseguridad.



El presidente de la Asociación Parque Federal expresó, al respecto, que “quizás el material del cual fueron hechas las columnas de las luces no era bueno, ya que muchas se cayeron”. En otras cosas, también mencionó que se necesitan más bebederos y más asientos, y mantenimiento de lugares específicos, como la pista de entrenamiento y los espacios de juego. “Tres locomotoras han sido víctimas del vandalismo”, expresó.



Álvarez tiene claro que la labor del “manejo” del parque es un trabajo conjunto entre el Estado, los vecinos y de la universidad. “Es un espacio que trasciende a la zona barrial, y uno lo ve domingo a domingo”, concluyó.



Pionero en gestión asociada



Desde 2010, con la Ordenanza N° 11.668, el Parque Federal se convirtió en uno de los únicos dos parques del país con gestión asociada. El otro es el Parque Avellaneda de Buenos Aires. El Programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada es un programa pionero en la Argentina, que busca contribuir desde la investigación, la exploración metodológica y la formación al desarrollo de un campo de creciente interés y relevancia en el país y en la región.



“CantArgentina”, este domingo



La Asociación Parque Federal y el Movimiento Pacis Nunti (Mensajeros de paz) convocan a coros, cantantes, músicos, artistas y público en general que deseen sumarse a “CantArgentina”, una experiencia de canto colectivo propuesta por Juan Carr (de la Red Solidaria), este domingo 22 desde las 18.



Se trata de un encuentro simultáneo en más de 500 ciudades argentinas, para celebrar la solidaridad por primera vez en la historia. Cada ciudad organiza (con entidades, voluntarios, artistas, vecinos de todas las edades) un evento que incluye una acción solidaria, y terminará a la hora 20, cantando “Inconsciente colectivo” de Charly García, registrándose al mismo tiempo en todo el país.



En la ciudad de Santa Fe “CantaArgentina” se realizará en el Parque Federal, en Quintana y la Ciclovía (Feria del Parque), trasladándose a La Redonda en caso de lluvia. La consigna local es “que Argentina vuelva a producir alimentos para todos cuidando la salud y el ambiente” —en adhesión a la Campaña “Paren de fumigarnos”—, y la acción solidaria será la recepción de juguetes (no bélicos) que serán entregados por una emisora radial a diversas instituciones que trabajan con niños.



Para más información pueden comunicarse por WhatsApp o llamada con la Asociación Parque Federal (Te.: 342 4214295), o el Movimiento Pacis Nunti (Te.: 342 4425669); o ir directamente el domingo a la tardecita a la Feria, en Quintana y la ciclovía, en pleno corazón del Parque Federal.