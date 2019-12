Finalizaron los programas educativos del Poder Judicial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de las “Visitas Guiadas a Tribunales” y “El Juez va la escuela”. Participaron este año más de 40 establecimientos educativos, 1500 alumnos y una veintena de magistrados fueron a las aulas en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, ante la llegada del fin de ciclo escolar, culmina -una vez más- sus programas educativos “Visitas Guiadas a Tribunales” y el “Juez va a la Escuela”.

Estas actividades de promoción y vinculación institucional del Poder Judicial con los estudiantes de escuelas secundarias, se llevan a cabo desde el año 2005 y 2008 respectivamente, teniendo un alto grado de reconocimiento de parte de docentes y directivos que también participan junto a los alumnos.

Como todos los años, desde el mes marzo los establecimientos educativos comienzan a transitar los pasillos de los Tribunales de Santa Fe y Rosario, en el marco del Programa “Visitas Guiadas al Palacio de Justicia”. Los estudiantes secundarios llevan adelante esta actividad que se complementa con charlas que los magistrados realizan en las mismas escuelas cu-yos alumnos ya recorrieron los distintos edificios del Poder Judicial.

Durante el transcurso del año 2019, unos 1500 estudiantes de escuelas tanto estatales como privadas participaron de

las visitas a los Tribunales, en el marco de un convenio oportunamente firmado entre la Corte Suprema de Justicia, el Centro de Capacitación Judicial, el Colegio de Magistrados de la provincia y el Ministerio de Educación de Santa Fe (2004).

El convenio, promueve visitas informativas de estudiantes secundarios de 4to y 5to año, a los distintos edificios del Poder Judicial. Durante la visita se proyectó un video institucional que refleja cuestiones elementales del sistema judicial, a la vez que se repasa la historia de los Tribunales locales y se brinda una reseña de las distintas dependencias judiciales que colaboran en en la prestación del servicio del Justicia (Secretaría de Gobierno, de Informática, de Prensa, Oficinas de Gestión Judicial y salas de juicios orales y públicos, de actividad Forense y el Instituto Médico Legal, el Servicio de la Oficina de Certificaciones, de Mediación Judicial Voluntaria, y la Biblioteca, entre tantos otros espacios).

Recorrida

El recorrido por los Tribunales locales comienza en el salón de actos de la Corte Suprema, en donde se brinda una charla introductoria a la realidad del funcionamiento del Poder Judicial, y en donde a la vez, se proyecta un video multimedial que tiene una duración aproximada de unos 30 minutos. También se recorre la biblioteca, las salas para juicios orales, la de reconocimiento de personas, la Cámara Gessell, la Oficina de Certificaciones y el Registro Público (ex- de Comercio). Este último, de especial interés para las escuelas que tienen la modalidad en economía y gestión de las organizaciones.

Al finalizar la visita, cada docente recibe un dossier de apoyo al recorrido, y los alumnos folletos informativos y bibliografía referente a la institución.

En la escuela

Las visitas de estudiantes a los Tribunales se complementan con otra actividad, fruto también de un convenio entre el Poder Judicial y el Ministerio de Educación (2007). Se trata del programa denominado “El Juez va a la escuela”, por el cual magistradas/os y funcionarias/os concurren a las aulas de aquellos establecimientos escolares que ya recorrieron los Tribunales de Justicia (de Santa Fe y Rosario) para intercambiar ideas a “agenda abierta”.

Se trata de que los alumnos puedan plantear dudas e interrogantes que generalmente surgen luego de las visitas a los Tribunales y después de haber trabajado con sus docentes la problemática de “Acceso a Justicia”.

Los magistrados en sus charlas con alumnos y docentes tratan de disipar las habituales dudas que la ciudadanía -no familiarizada con los temas jurídicos- suele tener sobre la actividad del Poder Judicial, los derechos y obligaciones que se controvierten en un proceso judicial, y las distintas formas de solución (pacífica o litigiosa) que el Poder Judicial ofrece. De esta forma tienen la posibilidad de conocer aspectos vinculados con la estructura, organización y funcionamiento propios de la administración de Justicia.

Se trata particularmente de que tanto magistrados como funcionarios judiciales transmitan su experiencia cotidiana y trayecto personal, haciendo conocer a jóvenes y adolescentes sobre la responsabilidad y el grado de compromiso asumido frente al resto de la ciudadanía en la labor que diariamente desempeñan, pretendiendo de tal manera acercarlos a la realidad del Poder Judicial.

Especialmente, al momento de abordar el tema de derechos y garantías constitucionales, se les explica la importancia de determinados principios jurídicos, consagrados constitucionalmente. Derecho a un debido proceso legal, a una defensa de calidad, a no declarar contra sí mismo; el principio o presunción de inocencia, derecho a un recurso de apelación, derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, etc.

“Un vínculo directo”

Roberto Dellamónica -juez coordinador del programa para los Tribunales de Santa Fe- explicó “que estas iniciativas tienen como finalidad generar un canal de participación que vincule directa y activamente a los principales operadores del servicio de Justicia con los estudiantes, de modo tal de divulgar, a través de una metodología dinámica, el significado y trascendencia que para una sociedad democrática representa el valor justicia”.

En este sentido el magistrado agregó que bajo los auspicios de estos convenios, se pretende realizar un aporte a la sociedad, acercando el Poder Judicial a los estudiantes y al futuro ciudadano. “Se procura de facilitar el conocimiento de sus derechos y obligaciones, tanto civiles como políticas; y el acceso a la Justicia, en orden a fomentar la confianza en el Poder Judicial como garante de los derechos consagrados”, destacó el magistrado.

Inscripciones

Todos aquellos interesados en participar para el año 2020 deberán comunicarse, para Santa Fe o el norte provincial al teléfono 0342-4572700 interno 2632 o por mail a csj-sfe@justiciasantafe.gov.ar. Las escuelas que deseen visitar los Tribunales de la ciudad Rosario y sur de la provincia, deben hacerlo al teléfono 0341-4721700 interno 4658, o por mail a capacitacionros@justiciasantafe.gov.ar