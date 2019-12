https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.12.2019

7:06

“A veces les digo mamá a mis niñeras” es un libro de de “poe-cuentos” escritos durante varios años por la cineasta y dramaturga, que incursionó en las letras después de una ruptura sentimental.

DEBUT LITERARIO Carola Gliksberg: Cambio de etapas “A veces les digo mamá a mis niñeras” es un libro de de “poe-cuentos” escritos durante varios años por la cineasta y dramaturga, que incursionó en las letras después de una ruptura sentimental. “A veces les digo mamá a mis niñeras” es un libro de de “poe-cuentos” escritos durante varios años por la cineasta y dramaturga, que incursionó en las letras después de una ruptura sentimental.

Carola Gliksberg siempre sublimó su dolor y melancolía a través de su arte: desde el cine, el teatro, y ahora con su primer libro, “A veces les digo mamá a mis niñeras” (editado por Mansalva). Dice ser una de las últimas románticas, atravesada por figuras como Luca Prodan, Charly García y Leonardo Favio, que pasaron por su vida desde chica.

Su madre es coleccionista de arte y siempre la apoyó en sus obras. Se recibió de abogada con apenas 21 años pero nunca ejerció, siempre le interesó más hacer cine.

Fue adicta desde los 17, pero en esta nueva etapa, Carola Gliksberg, busca generar impacto con su arte, al que define como violento, corto, rápido y punk. De eso y más, trata “A veces les digo mamá a mis niñeras”, este libro que sale a la luz y es el primero de una trilogía.

Es un libro de de “poe-cuentos” escritos durante varios años, acompañados de imágenes de artistas los cuales se complementan, dialogan y resignifican mutuamente gracias a la colaboración de artistas como Camila Gassiebayle, Ceci Gerson, Vicky Colmegna y Carolina Yañez entre otros (27 ejemplares fueron intervenidos por Camila Gassiebayle para Blumm Flower Co.).

Búsquedas

Carola Gliksberg es un universo de complejidades: cineasta, directora, guionista, escritora, abogada no practicante, anarquista encubierta, falsa emo, artista, creadora. Dueña de una visión personalísima y particular, Carola está en todas partes en este libro.

Nació en 1981 en Buenos Aires, dentro de una tradicional familia de clase acomodada. Pero ya desde temprana edad se sintió un poco ajena a ese mundo, no identificada con ciertos valores y conceptos arraigados en su entorno. Fue así como un complicado litigio familiar durante su adolescencia dejó marcas que atravesarían luego toda su obra.

Un día, durante una conferencia sobre cine, Leonardo Favio le aconsejó: “Escribí sobre lo que conocés”. Ese fue tal vez el empujón que necesitaba para apostar por la singular visión y lenguaje que caracterizan a su obra. Todo el trabajo de Carola está atravesado de manera recurrente por temáticas que conoce bien: la lucha interna entre el amor y la decepción, la soledad, la exposición al peligro cuando ocurre en supuestos lugares seguros, de protección y contención, como la familia.

En 2004 comenzó la carrera de Dirección Cinematográfica en el Cievyc. En este período, escribió y dirigió siete cortometrajes. Uno de ellos, “Fractales”, fue seleccionado como “Cortometraje del mes” en el Museo de Arte Latinoamericano, y exhibido en septiembre de 2005. En 2007, coescribió y dirigió “Luego”, su primer largometraje, el cual fue seleccionado para la Competencia Nacional del Bafici.

Durante los siguientes 15 años y desde una suerte de confinamiento o “exilio”, asume el desafío de concebir su obra desde formatos distintos al cine. Y se enfocó de lleno a concretar diversas producciones artísticas. Entre ellas, una trilogía de obras de teatro sobre el encierro (“Playroom”, “SUM” y “La fiesta”) que fueron presentadas en "El Camarín de las Musas", tres videoartes y un fotomontaje. Una cuarta obra de teatro, “Todo con vos”, fue el trabajo que conjuntamente con el fin de su relación en pareja marcó la culminación de esta fase.

Ya separada de su novio de tantos años, se inicia un nuevo capítulo para Carola. Una vez más, termina para ella un ciclo, tanto en lo personal como en lo profesional, y se comienza a perfilar uno diferente. Este repentino contexto despertó en ella nuevos intereses y la animó a concebir renovados enfoques. Se aventuró a trabajar con formatos en los que nunca antes había incursionado. Sin dudas, este es un período de gran riqueza de producción artística para ella. Con su trayectoria, su personal estilo y su profunda entrega a la realización de su obra, no podemos esperar otra cosa de Carola Gliksberg. Mucho queda aún por venir. Pero es con este, su primer libro, que irrumpe en el mundo editorial e inaugura formalmente esta nueva etapa.



Confimamientos

Por Victoria Colmegna y Cecilia Gerson

Carola Gliksberg, una celebridad de los confinamientos, increíblemente rubia, montada en elocuentes anteojos negros de gran baronesa de Barrio Parque, cumple con la definición exacta del encanto. Pasó años como directora independiente de cine y teatro y supo cómo llevar el personaje. Pero es en el espíritu clásico de la palabra donde Carola Gliksberg es encantadora: como una hechicera, hipnótica, su fantasma neurótico merodeando en cada silla del Café Tabac.

Su nombre heterogéneo y aspiracional se volvió un tema de reflexión. Nos preguntamos si es un alias. Y otros se preguntan si no es, de hecho, un hombre. Aunque el modo en que simula hablar el lenguaje de una chica adolescente es bastante encantador y bien intencionado, Carola no es lo que parece. La fascinación que despierta la autora, lo siniestro, quizás se encuentre tanto en su nombre, que se presenta como un enigma a descifrar, como en el mecanismo que pone en marcha. El encanto es una cualidad que confunde, cambia de formas, invistiendo a la cosa con un aura misteriosa. “El poder mágico de imponerse a la vista de los espectadores, para que la apariencia sea totalmente diferente de la realidad”, escribió Sir Walter Scott. Se crea o no en él, el encantamiento está.

Créditos

Autora y mastermind: Carola Gliksberg.

Curaduría: Victoria Colmegna.

Prólogo y epílogo: Victoria Colmegna y Cecilia Gerson.

Poemas: Carola Gliksberg.

Coordinación de contenidos: Cecilia Palmeiro.

Edición especial: Camila Gassiebayle para Blumm Flower Co.

Corrección final: Carolina Yañez.

Traducción al inglés: Cecilia Palmeiro y Carolina Yañez.

Editorial: Mansalva.