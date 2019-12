https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.12.2019

8:13

Avanza la investigación

Robo a la planta de LT9: hallaron elementos sustraídos en una casilla cercana

El caso es llevado adelante por el fiscal Giavedoni. El miércoles 18, irrumpieron en el predio de Recreo y sustrajeron diversos elementos. La radio no pudo emitir por AM casi todo un día.

En las últimas horas se produjeron avances en relación a la causa que investiga el robo de equipos y elementos en la planta transmisora de LT9, ubicada en la localidad de Recreo. Desde el Ministerio Público de la Acusación explicaron que el fiscal a cargo de la investigación es Estanislao Giavedoni y que ordenó la realización de requisas. Uno de los procedimientos se produjo en una casilla usurpada cercana al predio ubicado sobre la Ruta Provincial 70. Según informaron, en el lugar requisado se encontraron elementos que fueron reconocidos por un técnico de la emisora radial. En la mencionada vivienda había una mujer junto a dos hijos (ambos menores de edad) En relación a la mujer, fue identificada y se iniciará un legajo por el delito de encubrimiento. Tenés que leer Robaron equipos de la planta transmisora de LT9 y la radio no sale por AM El robo En la tarde del miércoles 18, desconocidos irrumpieron en el predio de LT9, rompieron un tejido y sustrajeron elementos vitales para la transmisión. Fue así que la radio no pudo emitir su señal por la frecuencia AM durante casi un día.