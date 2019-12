https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.12.2019 - Última actualización - 11:19

11:11

Instantáneas (por Carla Korol) Abandono II ¿Y qué hago yo con todos los sueños y proyectos que soñamos? Decime, ¿me entran en la valija?

Por Carla Korol

¿Y qué hago yo con todos los sueños y proyectos que soñamos? Decime, ¿me entran en la valija?

¿Cómo miro a los ojos a todos, después de haberte exaltado y decir que eras el mejor para explicar que eso nunca existió?

¿Quién me va a besar la nariz?

¿Quien me va a hacer cosquillas y perseguirme por toda la casa?

¿Quién me va a retar porque soy súper desordenada?

¿Quién va a terminar el relato de mi tapado rojo que quedó a medio hacer como regalo de cumpleaños?

Decime qué se hace con los sueños y proyectos inconclusos y con todos los libros que te regalé porque compartimos esa pasión.

Decime si los libros repetidos de Cortázar, esos que amás marcar con lapicera tachando la mitad de las palabras, van a sobrevivir sin mí. Si al abrirlos el recuerdo no te va a embargar.

No sé, ¿no vas a pensar? ¿No vas a extrañar? ¿No hay nada que se pueda arreglar?

Puedo ser menos caprichosa y chinchuda. Puedo acompañarte en tus proyectos.

Pero pará, ¿por qué soy yo la que tiene que cambiar absolutamente todo? ¿Por qué tengo que amoldarme a vos como si fueras mi dios para que me quieras y me aceptes?

Me miro al espejo, los ojos hinchados de tanto llorar y tengo un arrebato de amor propio.

¿Querés que me vaya?

Sí, decís agachando la cabeza.

Esta vez no discuto, no ruego, no negocio ni regateo. Y con las lágrimas saliendo como cascadas cargo todo lo que más puedo en esa valijita que hace unas semanas usamos para irnos de viaje. No me entra nada y reniego, y por ahí te veo los ojos de arrepentimiento de lo que estás armando. Pero no pienso moverme de donde estoy.

¿Querés que me vaya? Me voy. No podemos habitar lugares donde ya no somos bienvenidos. Y me voy con la ilusión de que te des cuenta y recapacites.

Y no, nunca más volvés. Y el abandono se convirtió en amor propio y en miles de besos y abrazos de gente amada y en miles de nuevas oportunidades y crecimiento, y en nuevos amores y desamores. Y crecí un montón, y también sobreviví, como siempre sobreviví. No me quedé donde me dejaste, no me busques por ahí.