"Sinceramiento", revisión y réplica

Los términos dominaron los primeros diez días de la gestión de Omar Perotti. Las movidas en seguridad, la cuestión del déficit previsional, decretos bajo la lupa e impulso a la adhesión del régimen de ART.

Por Ivana Fux | ifux@ellitoral.com

Revisión y “sinceramiento”. Esos fueron los tópicos que predominaron en los primeros diez días de la gestión de Omar Perotti. De arranque, el gobernador hizo foco en la problemática de la inseguridad a través de un verborrágico ministro que prometió “calabozo para el que jode”.

Marcelo Saín envió así un mensaje que pareciera implacable a las fuerzas policiales; la institución está subordinada al poder político, y no al revés. Fue en línea con la durísima expresión del nuevo mandatario en su discurso de asunción, cuando habló de “pactos de gobernabilidad con el delito”. Entre otras medidas, Saín resolvió reestructurar áreas, pasar a retiro a 31 comisarios e iniciar una causa penal al ex jefe de Rosario por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En paralelo, el Poder Ejecutivo comenzó a desgranar sus propios números sobre la coyuntura que atraviesa la provincia. Hasta el 10 de diciembre, los datos oficiales eran los que proporcionaba el Frente Progresista. Ahora, son los nuevos ministros los que contraponen cifras. Así, se supo que el déficit previsional en 2019 será de 13 mil millones de pesos; que el dinero que propone girar Anses para financiarlo es de 3200 millones y no 5800 como sostenía la gestión anterior; y que la provincia tiene una deuda exigible a la fecha de 22.700 millones de pesos por gastos realizados y no pagados. El nuevo gobierno tiene, además, su propia estimación sobre la deuda que la Casa Rosada debe saldar con Santa Fe en concepto de coparticipación federal. La Corte nacional no redondeó aún el monto de esa acreencia, pero la gestión de Perotti considera que el valor exigible estaría más cerca de los 60 mil millones de pesos, que de los 100 mil millones que planteaba la administración socialista.

La revisión, el otro eje de los primeros días de gobierno. Al decreto reestableciendo -después de muchos años- el receso de la administración en enero, le siguieron otros que interpelan directamente a la gestión de Miguel Lifschitz. Intervención a la EPE, cese de las adscripciones para el personal que pertenecía al Ejecutivo pero pretendían migrar -sobre todo- al Legislativo; análisis de cada uno de los nombramientos producidos desde el 30 de junio, de la contratación de servicios y de las horas cátedras otorgadas fuera de concurso.

Si se dijo revisión, debiera acotarse “réplica” de la oposición. Porque ése fue el otro rasgo saliente de este inicio de mandato. La intervención de la EPE fue cuestionada desde su banca por el diputado provincial -ex director del organismo- Fabián Bastía: “No hay razón legal para hacerlo”, se quejó. El ex ministro de Gobierno, Pablo Farías, defendió la legalidad de las designaciones socialistas; “es una decisión malintencionada; hay una cacería de brujas. No hay nada fuera de la ley”, aseveró. También reaccionó la ex ministra de Educación, Claudia Balagué: “La paritaria está retrocediendo en la provincia”, alertó. Golpe y contragolpe; un termómetro de lo que se vendrá.

En otro orden, Omar Perotti prometió a industriales adherir a la ley nacional de ART, se alineó con el aumento a las retenciones - “es parte del esfuerzo que debemos hacer todos”, dijo-, y firmó la adenda al Consenso Fiscal para congelar futuras reducciones impositivas. La “sintonía” predicada durante la campaña entre Nación y provincia fue una constante en este primer breve capítulo de gestión; ni el incremento del impuesto que más irrita al agro -al “gringo”- pudo quebrarla.