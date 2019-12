Advierten que la peatonal está "colmada" de vendedores ambulantes no autorizados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un vendedor callejero puede trabajar siempre y cuando tenga la autorización del Municipio y abone un canon. Pero desde el Centro Comercial aseguran que, por la proximidad de las fiestas, la peatonal y otros paseos comerciales se llenó de personas que comercian ilegalmente. Quejas por la competencia desleal.

La proximidad de las fiestas y la crisis socioeconómica llevan inevitablemente a un conflicto de intereses. En las principales avenidas comerciales de la ciudad —principalmente en la peatonal San Martín—, se ven cada vez más vendedores ambulantes no autorizados, que se instalan sin el permiso municipal correspondiente delante de los comercios habilitados (cuyos titulares, a su vez, hacen “malabares” para vender), y comercian los mismos productos a un precio mucho menor, sin tributar impuestos como el Derecho de Registro e Inspección (Drei).



Esta colisión de intereses se define en lo que es competencia económica desleal. Y así lo advierten desde el Centro Comercial local: “en la víspera de Navidad, es llamativo la numerosa cantidad de vendedores ilegales”, dicen desde la entidad. Huelga aclarar que la posibilidad de trabajar como vendedor ambulante existe, siempre y cuando ese vendedor tenga una autorización del Municipio para ejercer ese trabajo, y que además tribute un canon, tipificado en la Ordenanza Tributaria Municipal de 2018 N° 12.610, que está vigente (no fue actualizada aún).



“Los vendedores accidentales o ambulantes en las zonas permitidas (...) abonarán por adelantado y por mes $ 310,00”, dice esa norma. Lo mismo con los feriantes, por ejemplo, quienes deberán abonar mensualmente por puesto y por feria $ 125,00. Situación similar para titulares de carribares. Ese tributo es por ocupación del dominio público para fines lucrativos.



Cuadro de situación



“La que más sufre la venta ambulante no autorizada es la peatonal. Lamentablemente, es algo que padecemos desde hace años, y que se incrementa cuando hay más crisis económica. El tema es que esa crisis también golpea al comerciante habilitado, que deben enfrentar caídas en las ventas, y trata de vender como sea. En este contexto, aparece la competencia económica desleal”, dio su panorama a El Litoral Martín Salemi, vicepresidente 1° a cargo de la presidencia del Centro Comercial hasta el cumplimiento del mandato del Dr. Daniel Bustamante, fallecido semanas atrás.



Además, “planteamos que hay mercadería ilegal en esa actividad de venta ambulante”, agregó. “Muchas veces (los vendedores ambulantes no autorizados) se instalan delante de un comercio a vender los mismos productos que ofrece éste. Y el titular de ese comercio debe hacerle frente a los tributos, al pago de la luz y el alquiler. Ahí está la injusticia”. No hay un relevamiento estimativo sobre la cantidad de vendedores no autorizados, pero sí se ve un incremento del número en estas semanas, advirtió Salemi.



“Nosotros entendemos la cuestión de crisis social y económica —aclaró el referente del Centro Comercial—. Pero vemos que las cosas se desmadran, y aparecen un montón de personas vendiendo ilegalmente, aprovechando la oportunidad por la proximidad de las fiestas; y se generan conflictos. Estamos recibiendo uno o dos llamados de los comerciantes habilitados que nos plantean sus quejas. Y se entiende, porque estos comercianted están realmente preocupados por vender como sea, porque las ventas cayeron”, añadió Salemi.



Pedido de más controles



A través de una nota remitida a la secretaría de Control del municipio, el concejal Carlos Suárez (UCR-Cambiemos), solicitó que se intensifiquen los controles de vendedores ambulantes no autorizados, en particular en los paseos de compras tradicionales o centros comerciales a cielo abierto.



En esa nota, el edil observa que la llegada de las fiestas de fin de año “hacen que crezcan notablemente en los paseos de compras de nuestra ciudad los vendedores ambulantes, quienes ejercen dicha actividad sin ningún tipo de control o autorización”. Esto “genera múltiples problemas, no sólo desde el punto de vista de la competencia desleal con los comercios habilitados, sino también desde lo que significa el orden en el espacio público, que se ve alterado y regulado por terceros”.



Así, “se producen situaciones de injusticia entre las mismas personas que realizan la actividad sin mediación del Estado, y ya que por el motivo que fuere algunos, se ven beneficiados por el lugar que ocupan, y otros no”, agrega el texto.



“No desconocemos la realidad económica imperante —aclara Suárez en la nota—, pero no debe ser ésta la excusa para generar inconvenientes a quienes con mucho esfuerzo sostienen un comercio formal y esperan esta época para incrementar sus ventas, ni para los usuarios del espacio público (...). Creemos imperioso que se intensifiquen los controles municipales, para evitar la venta ambulante no autorizada, como así también abordar desde otra perspectiva y buscando una solución para aquella personas que hoy realizan esa actividad” concluyó el edil.