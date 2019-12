Una Luna con rostro de mujer

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sig Ragga, de la mano de “Relatos de la Luna”, compartió el premio de Mejor Banda con Los Cuervos, en una velada con varios premios para artistas femeninas. Nada Más y Nada Menos se llevó el Mejor Disco con “Convergente”.

En la noche del viernes se realizó la 13° entrega de los Poquet Awards, los ya clásicos premios organizados por Revista Poquet, idea y realización de Ariel Nadalini; el lugar elegido esta vez fue Gente Que No. La conducción estuvo como ya es es costumbre a cargo de Silvia “Negra” Díaz, acompañada nuevamente por quien suscribe estas líneas, a cargo del anuncio de las ternas y la entrega de las distinciones. Los números musicales de la velada (regada de reencuentros entre artistas y comunicadores del medio que a veces se cruzan poco) fueron Big Bang Buda y Fucking Asteroides.

Gran empate

Las claves de la noche fueron “Relatos de la Luna” (el disco en dos partes de Sig Ragga, muy presente en las ternas) y “más mujeres en los escenarios”, como verbalizó la solista Candela Fernández, Mejor Voz Femenina (en terna con Evelin Sottini y María del Carmen Monti de Victorina Sanada). Sig Ragga y Los Cuervos protagonizaron el primer empate en la categoría Mejor Banda de la historia de los premios (Los Cuervos había participado del triple empate en Mejor Disco en 2015, junto a Parteplaneta y Cohibas); los otros participantes de la ‘quinterna‘ fueron The Capuchons, Mayday e Infusión Kamachuí.

Nada Más y Nada Menos se llevó dos premios a casa: el de Mejor Disco para “Convergente” (agradecido por el guitarrista Matías Allende), que pugnó con “Málaga” (Tristán Ulla) y “Relatos de la Luna” (Sig Ragga; considera como un disco full presentado en dos partes); también se alzaron con el de Mejor Bajista para Irene Marchi, que se impuso por delante de Mariano “Nano” Bernardi (Cabezones) e Iván Wolkovicz (Infusión Kamachuí, Florencia Grimoldi Trío, Sonidos de Puertos). Ausente con aviso la pequeña gran artista, el encargado de buscar el premio fue su compañero Pablo Menéndez, que también pudo celebrar otro galardón en la categoría de Banda Tributo: Pepper Monks (Red Hot Chilli Peppers) se impuso por delante de Chamarras Negras (Kiss), Último Presagio (Rata Blanca) y Ecos Homenaje (Soda Stereo).

Mayday tuvo su revancha en el rubro de Mejor EP (en su despedida como categoría independiente) de la mano de “Resiliente”: este contundente trabajo batió en la lid a “Relatos de la Luna - Parte II” (se lo consideró también aquí) y “Código Abierto” (Parteplaneta).

Chicas y muchachos nos esperan allá

Pero hablábamos de las damas, y Candela e Irene no estuvieron solas. Julia Pagnutti (Taxi Clan, Factor 4, Satélites en Órbita, Maicrofonkillaz y Thurizas) fue la Mejor Baterista para los evaluadores, por delante Lucas Negretti (Los Cuervos) e Ignacio Farías Sunier (Guazú).

Fernanda Lagger (Kamalote, Fer Lagger Trío, dúo Prendes-Lagger, La Polaca, Dúo Raíz Fusión) se llevó a su casa la estatuilla de Mejor Viento, saludando a sus compañeros de terna: Nico Serrano (Motta, Hugo y Los Gemelos, Los Puro, Palmonte, La Naranja, Germán Croci) y Pablo Doce (Seba Barrionuevo y Los Carpinchos).

Y Sofía Pineda, guitarrista de Pasta Base, agradeció a sus compañeros de banda por permitirle dibujar la vaca protagónica de la portada de “We Play for Food”, Mejor Arte de Tapa frente a “Senderos” (Martín Garmendia) y “Relatos de la Luna - Parte I” (Sig Ragga).

Pero los pibes (y los no tanto) también dijeron presente: el “doctor del rock”, Leandro “Chapa” Costantini (Mëdula, Acústica) se llevó el galardón a la Mejor Voz Masculina, por delante del consagrado Gustavo Cortés (Sig Ragga) y de un artista floreciente como Germán Croci, quien se fue con el premio Revelación en las manos (los otros competidores eran Cárdigan, Wéndigo en Camisas y Membrillo).

Como Mejor Guitarrista también se alzó el juvenil Lautaro Daneri (Psicocáncer, Cárdigan, Made In Crüe, Virgem y Sueño Profundo) frente a Alejandra Papini, (Diamantina, Tristán Ulla) y Leonardo Moscovich (Mambonegro).

Esteban Coutaz (Galíndez y Los Todopantalla) se alzó como Mejor Tecladista, en un rubro donde jugaban omnipresentes de las teclas santafesinas como Roman Ríos Galluccio (Simbiosis, Ery Villanueva Dúo) y Matías Lemos (Motta, Refunkiados, Palosanto y Los Bebotes).

Como Mejor Percusionista se distinguió a Andrés “Boyi” Procchietto (Victorina Sanada), quien se colocó así por delante de figuras como Diego Cerruti (Simbiosis, Ery Villanueva Dúo, Seba Barrionuevo y Los Carpinchos) y Carlos “Plinky” Baima (Palmonte, Plinky’s Son).

Más destacados

Un momento especial fue cuando Gogo Clap (Rodrigo Castillo) subió a dar una demostración de hip hop y beat box (su marca registrada), antes de anunciar al Mejor Artista de Rap, Trap o Hip Hop, que ganó... él mismo. Que a su vez competía consigo mismo, al ser integrante de Microfonkillaz; la terna la completó Germán Croci.

Las “huestes del metal” ganaron el escenario cuando Néstor Salmeri y el equipo de Radio Kaos presentaron a Guarnición como Mejor Banda Heavy: los hermanos Pedro, Samuel y Marcelo Gómez dedicaron el premio a su madre, primera fan y financista de su proyecto.

Ricardo “Pepo” Cortés, baterista de Sig Ragga, fue el encargado de la dirección de “Esperando la magia”, con el que se llevó el Poquet al Mejor Video Clip, donde pujaban otros dos grandes trabajos: “Huber” (Galíndez), “Cómplice de tu locura” (Victorina Sanada).

Al de Mejor Cover lo pudo alzar Diego Arenales (más tarde, cuando llegó: en el momento lo retiró Florencia Russo) de Matt Hungo y la Hot Band por “Aint’t No Sunshine” (Bill Withers); los otros contendientes fueron “Ya no hay forma de pedir perdón” (relectura de Cabezones de la versión de Pedro Aznar de un clásico de Elton John) y “Don’t Be Cruel”, número puesto del repertorio de de Elvis Presley, revistiado por The Golden Days. Y hablando de clásicos, el premio a la Trayectoria fue para Archi y Los Cables: Jorge “Archi” Basílico destacó el peso de la palabra como una continuidad en el tiempo, y festejó con el histórico baterista “Hongo” Perrone.

Vale destacar que la de Taxi Clan fue reconocida como Mejor Participación en tapa Revista Poquet, frente a las de Pasta Base y Fucking Asteroides. Las estatuillas especiales fueron para Maura Nadalini (hija del organizador) y los titulares de Gente Que No (Leo Mori y Julián Gunno), por hacer posible un año más de este encuentro.