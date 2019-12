Importante robo en la casa del concejal Rodrigo "Tata" Alvizo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Delincuentes violentaron aberturas. Se llevaron gran cantidad de objetos de la familia y dinero.

La noche del domingo no pudo terminar peor para el concejal Rodrigo “Tata” Alvizo y su familia.



Cerca de las 20,30 el funcionario junto a su esposa salió de su vivienda ubicada en 13 de Diciembre y Uruguay (en el barrio Villa Luján, de Santo Tomé) con la intención de participar del bingo que todos los años se realiza en el Club Argentino.



El plan era de diversión y esparcimiento. Sin embargo en cuestión de minutos todo se volvió un drama.



“Estábamos en el bingo cuando recibo la llamada de unos vecinos, los que me avisaban que mis perros estaban sueltos y en la calle. Además el portón estaba abierto. No hizo falta que me aclaren que alguien había entrado”, dijo hoy Alvizo en diálogo con El Litoral.



“A mí me llamaron a las 23 hs aunque tengo entendido por dichos de testigos, que los ladrones entraron a las 21, es decir, media hora después que nos fuimos”, agregó.



“De inmediato salí para mi casa y en el trayecto me fui comunicando con el 911. Cuando llegué ya estaba la policía.



De acuerdo a versiones los malvivientes primero forzaron el portón de un garaje que los condujo hasta un patio. Una vez allí intentaron romper una puerta pero no pudieron. Entonces violentaron la reja de una ventana que les permitió ganarse al interior del inmueble.



Una vez adentro de la casa los rufianes dieron rienda suelta a su locura. Provocaron un gran desorden en distintas dependencias y sustrajeron gran cantidad de objetos.



“Me llevaron un televisor LED, cámaras de fotos profesionales, una notebook donde tenía mucha documentación de mi trabajo como concejal y de estudios universitarios que estoy haciendo”



“También robaron micrófonos profesionales, electrodomésticos y dinero en efectivo. No se salvó ni el acordeón de mi hijo”, se quejó Alvizo.



En otra parte el concejal precisó que es la segunda vez que sufre los embates de la delincuencia. “La vez anterior me entraron aunque solamente robaron cosas que había en el patio.



Por último Alvizo señaló su preocupación ante la falta de luz que sufre el barrio Villa Luján.



“Hace 4 días que estamos sin las luces del alumbrado público. Esta zona de noche es una ‘boca de lobo’, porque la oscuridad es impresionante. Todo eso favorece el accionar de los delincuentes. Tanto los vecinos como yo hemos hecho reclamos ante las autoridades, pero nadie nos ha escuchado”, culminó.