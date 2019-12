Fin de semana de Triatlón en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 22 de diciembre se llevó adelante en la Costanera Oeste de nuestra ciudad el triatlón, organizado y fiscalizado por la Asociación Santafesina de Triatlón. El mismo contó con la participación de más de 100 deportistas, distribuidos en tres carreras, con distintas distancias.

El triatlón de la ciudad de Santa Fe, que originalmente se iba a disputar el 15 de diciembre, pero debió suspenderse por el gran temporal, finalmente se llevó a cabo el domingo 22 de este mes. La competición contaba con tres carreras o modalidades: Standard, que consistía en 1,5 km nadando, 40 km de ciclismo y 10 km de pedestrismo. La categoría Sprint, con 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de pedestrismo. Por último, la modalidad súper sprint, pensada para niños y niñas de hasta 16 años, con distancias más acotadas.

El circuito incluía a la laguna Setúbal como espejo de agua para la parte de natación, el Puente Colgante de la ciudad como zona de transición y la Costanera Oeste tanto para el ciclismo como para el pedestrismo. La zona de llegada tenía como fondo al cartel de Santa Fe.

El tiempo era ideal para la carrera: día despejado, 22 grados de temperatura y casi sin viento, lo que favorecía a los triatletas en la parte de natación, dejándoles una laguna planchada. Si bien el calor a mediados de mañana se sintió, no se asemejaba a las altas temperaturas que por esta época del año nos tiene acostumbrados la ciudad.

Los santafesinos, en el podio

La carrera Standard, la primera del día, tuvo comienzo pasadas las 7:30 de la mañana. En ella, no tardó en destacarse el santafesino Juan Carlos Luqui, quien en la parte de ciclismo tomó la delantera y no la soltó hasta hacerse con el primer puesto. En la categoría mujeres, la primera en llegar fue la paranaense Yamila Alarcón, ex nadadora de aguas abiertas.

En cuanto a la competencia Sprint, el primer puesto de la general fue para el santafesino Gastón Latournerie, con un tiempo de 62:17 minutos. En la categoría general de mujeres, la primera fue María Emilia Antille (también santafesina), con un tiempo de 70:05. En el Super Sprint, el primer puesto en varones fue para Bautista Arbizú, mientras que para las mujeres la primera fue Martina Imaz, ambos oriundos de Santa Fe capital.

La suspensión por el temporal

La competencia había sido planificada para el 15 de diciembre. Sin embargo, el temporal ocurrido ese fin de semana en la ciudad obligó a los organizadores a aplazarlo dos horas, en un comienzo, y finalmente a suspenderlo. Las razones de la suspensión fueron explicadas por la asociación en un comunicado oficial: “por cuestiones de seguridad y ante la imposibilidad de contar con los servicios básicos de ambulancia y corte de calles, afectados por el municipio al operativo de crisis, razón altamente atendible, por la emergencia hídrica, debido a la gran cantidad de evacuados por el volumen de agua caída, sin precedentes en los últimos 7 años, y la cancelación de la fase acuática por parte de Prefectura, y, atendiendo a lo primordial en este tipo de competencias, la seguridad de los participantes, se decide la suspensión.”

Esta decisión no fue recibida de la misma manera por todos los atletas. Algunos afirmaban que la situación de la ciudad ameritaba tal resolución, mientras que otros lamentaban no haber tomado la decisión con más anticipación. En cualquiera de los casos, lo ocurrido queda opacado por un evento llevado adelante de forma ordenada, segura, y atendiendo a los pequeños detalles que hicieron de la competencia una grata experiencia tanto para atletas como para los espectadores.

La palabra de los protagonistas



Al finalizar la carrera, Juan Carlos Luqui nos contó cómo vivió la competencia: “las sensaciones fueron buenas. En el agua, al ser un circuito de dos vueltas, te permite nadar mas tranquilo que en otras distancias y, viendo que salimos adelante, agarrar las bicis era cuestión de ver como me sentía en las seis vueltas. Por suerte me sentí bien.”

En el ciclismo, Agustín Carrizo, que iba primero, sufrió una pinchadura en una de sus ruedas y, a pesar de cambiarla, continuar y terminar la carrera en la segunda posición, fue descalificado por un error cometido en el procedimiento de arreglo de su bici. Al respecto, Luqui calificó lo sucedió como una “desgracia”, aunque admitió que quedar puntero le dio “más confianza”.

En cuanto a la suspensión de la competencia, el triatleta dijo que “me favoreció, porque el fin de semana pasado no podía correr. Así que me dio la posibilidad de hoy poder correr acá.”

Por otro lado, la historia de Yamila es distinta. Ella es ex nadadora de aguas abiertas y este fue su primer triatlón, que pudo coronar de la mejor manera. “Es mi debut en tria, es la primera vez que hago triatlón. Hace cinco meses que estoy entrenando, después de una lesión en el tobillo decidí empezar con la bici -ella ya era también pedestrista- y me motive para el triatlón. Hoy vine con cero expectativas, más que disfrutar y poder llegar y al final se me dio todo muy bien.”

Por último, la paranaense se expreso en cuanto al calor y la relativamente alta temperatura que acompañó la jornada: “la verdad que Santa Fe siempre es caluroso, a esta hora ya se siente el calor. Pero hemos entrenado a estos horarios para poder no sufrirlo tanto, mas allá de que en la carrera uno sufre igual por la presión o porque uno se impone la exigencia de ir a tal ritmo o llegar en tal posición , pero en definitiva bien. Se sintió el calor pero pude manejarlo.”