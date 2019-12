https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.12.2019 - Última actualización - 17:40

17:34

Se encuentra en el puesto 12

El New York Times incluyó a El Marginal entre las 30 mejores series internacionales

El prestigioso diario estadounidense The New York Times consideró que la ficción argentina "El Marginal", producida por Sebastián Ortega para la TV Publica, es una de las 30 mejores series internacionales de la década.

Foto: Internet



Foto: Internet

Se encuentra en el puesto 12 El New York Times incluyó a El Marginal entre las 30 mejores series internacionales El prestigioso diario estadounidense The New York Times consideró que la ficción argentina "El Marginal", producida por Sebastián Ortega para la TV Publica, es una de las 30 mejores series internacionales de la década.