Carlos "Carlín" Calvo sigue internado

Facundo Calvo hizo declaraciones sobre la salud de su papá

"Quería aclarar algo que se está diciendo en los medios y mucha gente me anda preguntando. Se dijo que yo me despedí de mi papá, que puede irse tranquilo. Dando a entender que está al borde la muerte prácticamente. Lo cual es una mentira", arrancó el también actor en su publicación en formato de historia en la red social.

Carlos Calvo (66) continúa internando en el Sanatorio La Trinidad, donde ingresó el miércoles pasado a causa de una infección respiratoria. Al hablar de su salud, su ex pareja Carina Gallucci aseguró que el actor está "clínicamente estable", aunque reconoció que "el cuadro es irreversible". Y luego, Ángel de Brito​ destacó que Facundo Calvo (20), el hijo de Carlín, le dijo a su padre "que se fuera tranquilo, que suelte". Estas informaciones generaron mucha preocupación entre los amigos y fans del actor. Por este motivo, Facundo decidió expresarse con un largo texto en Instagram, en el que explica cuál es el estado de salud de su padre. Tenés que leer Carlos "Carlín" Calvo se encuentra estable "No voy a decir que él está 10 puntos ni nada. Viene peleándola hace rato, pero nunca estuvo en peligro de vida. Está en una sala común hace unos días ya, y sigue internado porque tienen que colocarle un botón gástrico. Pero nada riesgoso", continuó. "Solo quería aclarar esto porque hay mucha gente que me escribe (admiradores / amigos de la familia) que están preocupadísimos y tristes, pensando que él está en riesgo de vida. Por eso más que nada quería aclarar esto. Porque por un comentario sacado de contexto se formó una bola de nieve enorme". En el final de su publicación, Facundo pide que todos se "queden tranquilos". Gallucci, madre de Facundo y Abril Calvo (13), días atrás contó que la infección de Carlín por la cual se internó se originó por la alimentación que recibe por sonda y a sus antecedentes neurológicos. Por este motivo, ahora le colocarán un botón gástrico para su alimentación, tal como contó Facundo.