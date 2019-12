El Ejecutivo envió a Legislatura la reforma tributaria y las emergencias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.12.2019

Los temas impositivos, incluida un proyecto de moratoria ingresaron por Senado. Agosto y parte del equipo económico estarán en las cámaras para intentar agilizar el tratamiento antes de fin de año.

A pocas horas del asueto administrativo, el Poder Ejecutivo remitió a Legislatura una serie de proyectos y habilitó su tratamiento en las sesiones Extraordinarias en marcha. Entre los temas enviados está la ley impositiva para el año 2020 así como un proyecto de moratoria tributaria y otra de sostenimiento de la estabilidad fiscal para pymes y tres mensajes disponiendo emergencias en materia de seguridad, sanitaria y en desarrollo social.



La intención del Poder Ejecutivo es tener sancionados estos mensajes más la convalidación del Consenso Fiscal antes de fin de año. A las cámaras les queda únicamente sesionar jueves y viernes ya que ambas votaron un receso legislativo y administrativo entre el 1 y el 31 de enero. Voceros de Casa Gris dijeron que empezaron contactos telefónicos entre miembros del Ejecutivo y líderes parlamentarios opositores reclamando apoyo a las diferentes iniciativas. La tarea será contrarreloj.



El equipo económico que conduce Walter Agosto mantuvo este lunes reuniones con entidades intermedias ligadas a la industria y al comercio explicando los alcances de las medidas tributarias y para el jueves, a las 10, han sido citadas las cuatro entidades agropecuarias a las que les prometieron que continuará la exención de Ingresos Brutos para la actividad siempre que las empresas estén radicadas en el territorio santafesino. En tanto, el aumento del Impuesto Inmobiliario para el sector sería segmentado y con menor impacto en las pequeñas propiedades. El incremento sería mayor para el Impuesto en el sector Urbano.



También el jueves iría a Legislatura el ministro de Economía con su equipo para explicar los alcances de las medidas adoptadas en materia tributaria y que requieren aval legislativo. El propósito de la Casa Gris es que Agosto se reúna en forma simultánea son senadores y diputados para que haya coordinación entre las cámaras y dejen sancionada la adhesión al Consenso, la reforma tributaria, la estabilidad y la moratoria. No obstante, en el Frente Progresista había escepticismo sobre el resultado del trámite parlamentario. Este lunes hubo un movimiento algo inusual para un lunes en Legislatura con la presencia de varios diputados en la casa aguardando la posible visita de Agosto que finalmente no se concretó.



Voceros parlamentarios del oficialismo fueron informados a última hora de este lunes sobre los alcances de los proyectos remitidos a las cámaras y les pidieron trabajar para buscar acuerdos que permitan sancionar antes del viernes los temas tributarios. Además se les garantizó el respeto de la estabilidad fiscal para pymes.



Sesionan el jueves



Este lunes al mediodía la presidencia de la Cámara de Diputados convocó a sesionar el jueves 26, a las 15, como estableció la resolución votada la semana pasada y que habilita a realizar reuniones los días miércoles y jueves a las 15 y los viernes a las 10.



La Cámara Baja fijó un tratamiento preferencial para el mensaje del Poder Ejecutivo que propone adherir al Consenso Fiscal 2019 firmado por el gobernador Omar Perotti junto a los restantes mandatarios y el presidente de la Nación. El mayoritario Frente Progresista, Cívico y Social anticipó en la reunión de Labor Parlamentaria que el sector no iba a votar sin antes conversar el tema con el ministro de Economía, Agosto, y con entidades intermedias que podrían verse afectadas por la firma.



“Le dijimos al justicialismo que es necesario hablar con el ministro el tema y luego consultar a las entidades como hicimos cuando fuimos gobierno cuando se decidían cambios impositivos” señaló el hoy diputado radical Maximiliano Pullaro a El Litoral. “Quedamos que la reunión se haría este lunes; no se hizo, no nos informaron porqué. No pretendan sacar leyes a las apuradas y sin consulta” acotó el ex ministro de Seguridad. Varios legisladores del Frente estuvieron ayer en Legislatura e incluso Pullaro mantuvo un extenso encuentro con el presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, a los efectos de analizar distintos ítems tributarios.



“Estoy en la Cámara de Diputados de la provincia. Este 23 de diciembre, era un día oportuno para que el ministro Walter Agosto viniera a discutir los impactos de la adhesión al consenso fiscal. Así se lo hicimos saber hace unos días. Lamentablemente no fue así”, escribió Pullaro en twitter a media tarde.

>> Veto total a una ley

El gobernador Omar Perotti vetó la ley 13.931 que declaró “de interés público al conocimiento y la difusión del folclore en razón de su aporte a la formación del patrimonio de la identidad y el patrimonio cultural”, iniciativa que había propiciado la justicialista Claudia Giaccone, ahora secretaria de Deportes de la provincia.

La ley disponía la incorporación del folclore en la curricula escolar (primaria y secundaria) en todo el territorio provincial. En la observación, el gobernador y la ministra de Educación, Adriana Cantero, estiman “conveniente que los nuevos equipos de gobierno de las jurisdicciones relacionadas con la temática, que han asumido a partir del 11 de diciembre próximo pasado, tengan la posibilidad de considerarla en el marco de las demás políticas públicas a implementar, lo que no es posible concluir en el plazo que fija el artículo 59 de la Constitución Provincial”, es decir en 30 días.

También Perotti, con la firma del ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, vetó otra ley, la 13.933 que disponía una serie de expropiaciones en la localidad de Ibarlucea, dpto Rosario.

Estos y otros dos vetos ingresados a Legislatura no tienen habilitación para el tratamiento en Extraordinarias.



>> Boleto

Diputados votó un pedido de Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) para que el Poder Ejecutivo informe las medidas que se están implementado para garantizar el cumplimiento del descuento a docentes por parte de las empresas prestatarias del servicio interurbano de pasajeros.

El legislador y la Cámara se hicieron eco de constantes reclamos de docentes por la no aplicación del descuento.