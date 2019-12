Vicky y Stefy Xipolitakis aparecen en la película "Los dos Papas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La vedette mostró en su Instagram stories el final del filme que protagonizan Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, donde luego de los créditos hay una imagen junto a su hermana Stefy. Mirá.

El mismo día que se conoció que Vicky Xipolitakis está oficialmente divorciada del padre de su hijo, la vedette reveló que aparece en la película “Los dos Papas”, recientemente estrenada por Netflix.

Vicky mostró en su Instagram stories el final del filme que protagonizan Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, quienes interpretan al papa Francisco y a Benedicto XVI respectivamente, y expresó: “¡No lo puedo creer!”.

Cuando se pasan los créditos de la película se muestran una serie de imágenes de la final del Mundial 2014 en Brasil, partido que la selección argentina perdió con Alemania.

“¡Miren esta sorpresa! Sigo muy sorprendida... ¡Actué en la película del Papa! ¡Soy protagonista de la película del Papa!", anunció Vicky, que luego aclaró: “Es un segundo, igual, eh”.

Se trata de una foto de las hermanas Xipolitakis en la tribuna del estadio en al final que Argentina perdió ante Alemania.

Vicky grabó el video mientras estaba con su hijo Salvador en brazos. Si bien no se lo ve en las imágenes, ella le habla y le comenta su entusiasmo. “Hijo, ¡mamá es actriz!”.

En diálogo con Teleshow, Xipolitakis dijo: “No puedo creer estar en la película del Papa. Me emocioné mucho porque es mi mayor admiración. Lo vi de casualidad, rebobiné mil veces porque no lo podía creer. Me siento más bendecida que nunca".