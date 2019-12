https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será decisión del PSG Mbappé quiere ir a los juegos olímpicos 2020

El delantero francés Kylian Mbappé aseguró que tiene muchas ganas de jugar con el seleccionado de su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero aceptará lo que decida su equipo, el París Saint Germain debido a que no quiere crear un conflicto.

“La participación en los Juegos Olímpicos no está en mis manos. Por supuesto que quiero ir a Tokio, pero si PSG, que es mi empleador, no quiere que vaya, no entraré en conflicto”, afirmó el campeón del mundo en 2018, según publicó el periódico Nuevo Siglo, de Colombia.

Una eventual convocatoria de Mbappé para Tokio, entre el 23 de julio y el 8 agosto, sumaría una nueva competencia en el duro año que se le presenta sumándose a la Eurocopa-2020 con Francia (del 12 junio al 12 julio) y el PSG iniciará la Ligue 1 el fin de semana del 8 de agosto.

“Pronto hablaré con Leonardo (director deportivo del PSG) para saber que haré" añadió Mbappé, aunque el dirigente brasileño, en principio, se muestra reticente a que el delantero viaje a Tokio.

