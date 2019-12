https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.12.2019 - Última actualización - 9:42

9:35

Quedaría con el pase en su poder Garay se iría del Valencia

El defensor argentino Ezequiel Garay, de 33 años, quedará con el pase en su poder el 1 de enero próximo y podría alejarse del Valencia, de España, ya que escucha otras ofertas para continuar su carrera, una de ellas del Olympique de Lyon, de Francia.

Garay, nacido en Rosario y surgido de Newell's Old Boys, concluirá su contrato con el Valencia recién el 30 de junio de 2020, aunque se ajustará a una normativa que rige en España que dice que cuando el club no le ofreció renovación podrá negociar con otra entidad seis meses antes, según consignó el periódico AS.

Si bien el primer club que se mostró interesado en el rosarino es el Olympique de Lyon, también existe un interés del Getafe, que lucha por mantenerse en la máxima categoría en España.

El defensor no descartó continuar en el Valencia, aunque su actual club hasta el momento no le ofreció la renovación del contrato, algo extraño ya que fue titular en la Liga española y en la Champions League, certamen en el que su equipo avanzó a los octavos de final.

Garay inició su carrera en Newell's y emigró muy joven para jugar en el Racing de Santander, y después vistió las camisetas del Real Madrid, Benfica y Zenit, antes de recalar en el Valencia.

Con el seleccionado argentino, fue campeón Sub-23 en el Mundial de Holanda 2005 y medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.