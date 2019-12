https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.12.2019 - Última actualización - 12:50

12:49

Ayer se conoció la decisión del gobernador, en base a las objeciones que planteó Fiscalía de Estado a la ley que sancionó la Legislatura. “Son argumentos que tratan de disfrazar u ocultar la resignación de la política”, criticó el autor Carlos Del Frade.

Actualidad Perotti vetó la expropiación del ingenio Las Toscas y los obreros protestaron con un corte de ruta Ayer se conoció la decisión del gobernador, en base a las objeciones que planteó Fiscalía de Estado a la ley que sancionó la Legislatura. “Son argumentos que tratan de disfrazar u ocultar la resignación de la política”, criticó el autor Carlos Del Frade. Ayer se conoció la decisión del gobernador, en base a las objeciones que planteó Fiscalía de Estado a la ley que sancionó la Legislatura. “Son argumentos que tratan de disfrazar u ocultar la resignación de la política”, criticó el autor Carlos Del Frade.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

La expropiación del Ingenio Las Toscas quedó anulada tras conocerse el veto total del gobernador Omar Perotti a la Ley 13.974 que, con el voto mayoritario de ambas cámara de la Legislatura, había dispuesto “de utilidad pública y sujeto a expropiación” la última industria azucarera de la provincia. Los obreros, que seguían de cerca el proceso y esperaban la promulgación de la norma, decidieron repudiar la medida con un corte sobre la Ruta Nacional 11 en la mañana de hoy y advirtieron que podrían retomar la protesta el jueves si desde el gobierno no ofrecen una explicación.

A fines de noviembre, Diputados y Senadores aprobaron un proyecto del diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade que aspiraba a evitar el desguace de una pieza clave del sistema, sin la cual la cuenca no tiene chances de subsistir. La iniciativa planteaba que las instalaciones, en poder del empresario Raúl Del Fabro, quien cuenta con el antecedente de haber desmantelado el ingenio Arno de Villa Ocampo, serían adjudicadas en uso temporal al municipio local.

Este aspecto fue uno de las principales objeciones que planteó Fiscalía de Estado, al evaluar la norma emanada del Poder Legislativo. En general, el organismo consideró que “dicha norma no se ajusta al ordenamiento jurídico que rige el sistema expropiatorio en la provincia”, detallado en la Ley 7534 modificada por ley 12167. En particular, se observó que no son las cooperativas de trabajo las destinatarias del inmueble, como indica la normativa vigente, “sino que hace beneficiario a un ente territorial: la Municipalidad de Las Toscas”.

Otros requisitos no cumplidos son: que exista un pedido formal de dos terceras partes del personal, “que deberán constituirse como cooperativas a los fines de la continuidad de la explotación, bajo su responsabilidad, y asumir continuar con la misma actividad del establecimiento que se trate”. También que deben, en todos los casos, “presentar un programa de explotación del establecimiento en el que se demuestre que existe factibilidad comercial, técnica y económica”.

Del igual modo se objetó que la ley 13.974 deja librada a la determinación al intendente y el Concejo Deliberante de las Toscas la actividad a desempeñar en el ingenio, “cuando la exigencia de la norma legal establece que los fines deben ser la continuidad de la explotación del establecimiento con la misma actividad”.

Aunque el decreto que veta la ley aún no se publicó, su existencia fue confirmada ayer por la noche al propio Del Frade por parte del Ministro de Gobierno Esteban Borgonovo por pedido del gobernador Perotti. “Es una triste demostración de la resignación de la política frente a lo que ellos consideraban inviable”, se lamentó el diputado del Frente Social y Popular. “Es un hecho lamentable, porque es la política la que debe dar respuesta por las 164 familias de los trabajadores, más de 200 que viven de la cuenca cañera”, remarcó en diálogo con Radio EME.

A criterio del legislador, “es una especie de capitulación a lo que era una identidad productiva de la provincia de Santa Fe como la cuenca cañera”. En tal sentido recordó que actores como el diputado nacional Luis Contigiani y referentes de las empresas recuperadas en la provincia se habían manifestado interesados en elaborar un proyecto de reconversión “a partir de la recuperación del ingenio Las Toscas”.

Sobre las razones esgrimidas por Fiscalía de Estado, Del Frade sostuvo que “son argumentos que tratan de disfrazar u ocultar la resignación de la política por no querer llevar adelante esto”. Y agregó: “es una pena que se utilicen subterfugios para ocultar la cobardía”. También confirmó que insistirá con un nuevo proyecto legislativo para lograr la expropiación.

En el entrevista, y en virtud de los contactos que el legislador mantuvo ayer con los obreros del ingenio, anticipó que hoy habría corte de rutas y asambleas de los trabajadores ante el descontento que generó el veto gubernamental. Así ocurrió entre las 8 y las 12 horas, cuando un grupo de trabajadores interrumpieron el tránsito sobre la Ruta Nacional 11 de manera alternativa una mano por vez. Pero advirtieron: “el jueves será total (el corte) si no hay solución”.

Gustavo Chamorro, uno de los voceros, aseguró que están “indignados” con la determinación y pretenden que “se revea” el veto. Incluso reveló que tenían grandes expectativas con la gestión de Perotti, ya que habían tenido contacto con varios funcionarios, entre ellos el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Roberto Sukerman. “Nos atendió bien; le dijimos que con esta administración íbamos a tener muy buenas relaciones pero ya mostraron los dientes de entrada, esa es la indignación de la parte obrera”, protestó.

Para Del Frade, “hay que ponerse en la piel de esa muchachada que solamente recibía 2500 pesos de subsidio por mes del Ministerio de Trabajo; y tenían una esperanza que le arrebataron con estos argumentos infames, escrito a cientos de kilómetros del lugar”. E insistió: “vamos a seguir peleando para recuperar la cuenca, el ingenio, más allá de este veto”.