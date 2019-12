https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.12.2019 - Última actualización - 14:04

14:00

La tripulación de Austral advirtio a la Seguridad Aeroportuaria

Frustraron un posible caso de trata de personas en un vuelo que partía de Ezeiza a Asunción

Un pasajero denunció "una situación extraña" entre una pareja a la hora de hacer el check-in y lo informó a los tripulantes de abordo. La mujer no hablaba y se comportaba de forma errática y no portaba su DNI. Intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Foto: gentileza



Foto: gentileza

La tripulación de Austral advirtio a la Seguridad Aeroportuaria Frustraron un posible caso de trata de personas en un vuelo que partía de Ezeiza a Asunción Un pasajero denunció "una situación extraña" entre una pareja a la hora de hacer el check-in y lo informó a los tripulantes de abordo. La mujer no hablaba y se comportaba de forma errática y no portaba su DNI. Intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Un pasajero denunció "una situación extraña" entre una pareja a la hora de hacer el check-in y lo informó a los tripulantes de abordo. La mujer no hablaba y se comportaba de forma errática y no portaba su DNI. Intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria.