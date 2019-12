https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.12.2019 - Última actualización - 10:10

10:07

Cuatro baleados y un apuñalado

Una noche no tan buena en Santa Fe: cinco heridos, uno de ellos en estado reservado

Los casos no tienen relación entre sí.

Los heridos fueron trasladados al Cullen Foto: Flavio Raina



Foto: Flavio Raina

No fue tan buena la noche en Santa Fe, si de heridos hablamos. Entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles de Navidad se registraron tres violentos episodios, que no guardan relación entre sí, y que dejaron cinco personas heridas. Por lo que pudo averiguar El Litoral, el más grave de los hechos ocurrió minutos después de las 4 en la zona de calle Moreno al 3400, en el oeste de la capital provincial. Allí, un hombre (22), una mujer (24) y un adolescente (17) fueron baleados mientras se encontraban en un domicilio. De inmediato, fueron trasladados al hospital José María Cullen donde fueron asistidos. El hombre presentaba una lesión en su pierna izquierda, el menor de edad en la derecha y la mujer fue quien se llevó la peor parte: recibió un balazo en el abdomen y permanecía internada en estado reservado. Al ser consultados, habrían manifestado que fueron atacados por dos personas que circulaban en un auto y que tendrían problemas de “vieja data”. “Ocasión de robo” El segundo caso ocurrió alrededor de las 3.30 en la zona de Azcuénaga al 1600. Allí un hombre de 37 años fue baleado en su pierna izquierda. Fue trasladado al Cullen y se encontraba estable, fuera de peligro. En su testimonio, habría mencionado que fue atacado en un presunto robo. Apuñalado en barrio El Pozo El restante violento episodio tuvo lugar minutos antes de las 22 en barrio El Pozo. Según se supo, un hombre de 33 años fue apuñalado en el intercostal derecho y debió ser trasladado de urgencia al hospital Cullen. El herido se encontraba estable y al ser consultado sobre los pormenores de lo sucedido, no aportó datos sobre cómo fue atacado.