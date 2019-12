Por el momento, Pulga Rodríguez se presenta a entrenar con Colón el 3 de enero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero habló con la prensa de su provincia en vísperas del evento que organizó para regalar juguetes y alimentos a los más necesitados. “No recibí llamados de nadie”, reconoció.

Luis Miguel “Pulga” Rodríguez encabezó esta semana un evento solidario en su provincia natal, Tucumán, para recolectar juguetes y alimentos para donarlo a los que menos tienen en vísperas de la Navidad.

En la oportunidad, la prensa tucumana aprovechó y le preguntó por su futuro inmediato. “En este momento estamos haciendo el evento. No recibí el llamado de nadie. Gente de Gimnasia habló con mi representante pero no tuve más contacto con otra gente”, le dijo el delantero a la radio LV12.

En ese sentido, Rodríguez agregó: “Uno no puede decidir cuando no tiene una propuesta ni mucho menos. Tengo contrato en Colón y el 3 de enero me voy a presentar a entrenar, sino no pasa nada durante esta semana y la que viene”.

Cuando se le preguntó por sus cercanos, Pulga comentó: “La familia está muy golpeada por el tema de mi viejo. En este momento estamos tratando de terminar el evento para ya pensar para ver dónde vamos agarrar el año que viene”.

En otro tramo de la entrevista, al futbolista se lo consultó por la posibilidad de volver a Atlético Tucumán. “Yo creo que tienen que hablar las instituciones. Capaz que Atlético en este momento no me necesita. Yo no puedo decir ‘Leito vengo a jugar acá’. Tengo un contrato vigente que tengo que respetar. Tienen que arreglar las instituciones si una de ellas necesita contar con los servicios del jugador”, dijo.

Por último, Rodríguez hizo referencia al partido solidario (N.del R: el reportaje se hizo antes de que se lleve a cabo el evento); “Muy contento, está saliendo todo muy bien y se recolectaron muchos juguetes. La idea es darle algún juguete a un chico que no tiene, lo mismo con los alimentos. Me llena de orgullo que cada vez más chicos puedan recibir un regalo”, expresó.