Miércoles 25.12.2019 - Última actualización - 12:52

Desde Ezeiza Luis D'Elia aseguró que puede recibir prisión domiciliaria por temas de salud

El dirigente social Luis D’Elia, desde la cárcel de Ezeiza, se refirió a su situación judicial y aseguró que puede llegar a recibir la prisión domiciliaria "por motivos de salud".



"Por temas de salud, puede que me den la domiciliaria. Pronto tendremos novedades", remarcó el dirigente.

En declaraciones a El Destape Radio, D’Elia aseguró que enfrentó un juicio "que fue totalmente arbitrario" y, pensando en las modificaciones que considera que deben hacerse en la Justicia en torno a los magistrados, manifestó que el Consejo de la Magistratura debe "ponerse las pilas".

"Estamos en un juicio que fue totalmente arbitrario. Me imputaron por ocho delitos, me bajaron siete y luego me restaron cuatro años de condena. En mi barrio esto se llama tomarme el pelo", expresó.

Y agregó: "El consejo de la magistratura tiene que ponerse los pantalones y hacer lo que tiene que hacer".

Por último, remarcó que "Más de 25 mapuches están presos" y concluyó: "Mientras haya presos políticos, todo será un escándalo".

