Miércoles 25.12.2019

17:23

Experiencia internacional Juan Minujín, el Bergoglio joven de "Los dos papas"

Juan Minujín (El Marginal y Dos más dos), fue elegido para personificar en la cinta al joven Bergoglio. “Me adentré mucho en lo que significa Francisco, en su voz, en lo que representa como líder internacional”, según él mismo relató.

“No tuve una crianza católica, así que tuve que tomar conceptos de una manera emotiva, tuve que investigar sobre la noción de la religión, la fe, y tener una vocación religiosa”, agregó sobre su preparación.

Pero para el actor argentino no se trata de una película de religión, sino sobre dos personas que piensan muy distinto y que pueden encontrar un punto en común. “En un tiempo en que la cosa está tan polarizada, no solo en Argentina sino en todo el mundo, encontrar caminos en común me parece importante”, resumió.