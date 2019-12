https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según CAME

Cayeron las ventas navideñas

Las ventas minoristas registraron una caída de 3% en la Navidad de este año en comparación con la misma fecha de 2018, indicó este miércoles la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los más elegidos. Spiderman y Los Vengadores son, desde hace tiempo, los favoritos. Este año, se sumaron las Cry Babys (Bebés que lloran) entre las muñecas que más se eligen. Foto: Guillermo Di Salvatore



Foto: Guillermo Di Salvatore

