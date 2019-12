Así se vivió el último eclipse del 2019

En la última semana de 2019 se produjó un eclipse solar. El fenómeno no fue directamente visible desde nuestro país, ya que el cono de sombra cubrió algunos países de Africa, Asia y Oceanía.

A diferencia del ocurrido el 2 de julio pasado, cuando parte del territorio argentino fue uno de los mejores escenarios para presenciar el eclipse solar, éste fue anular, es decir que el disco lunar no cubrió por completo al Sol debido que está en la órbita más alejada de la Tierra.

Por estos días, la luna se encuentra cerca del apogeo, el punto más alejado del planeta, y por esta razón parece ser un 3% más pequeña que el Sol.

El fenómeno, llamado "anillo de fuego", tuvo una duración de cinco horas y media y alcanzó su punto máximo sobre las islas Meranti, en Sumatra (Indonesia).

Amazing shots of the #AnnularEclipse taken by Pagadian City astronomy enthusiasts led by Jonathan Mariano. (only 84.44% visibility coverage in Pagadian, ZDS)

using 2 astronomical telescopes, refracting and cassegrain. pic.twitter.com/kgo1G0pzfI