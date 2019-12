https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vignatti confirmó que tiene todo arreglado con el representante "Están dadas las condiciones para que Brian Fernández llegue a Colón"

El presidente Sabalero José Néstor Vignatti habló sobre la certera probabilidad de que Brian Fernández se convierta en refuerzo de Colón para el próximo año.

En diálogo con Radio Gol, el mandatario rojinegro dijo: “Están todas las condiciones dadas para que Brian Fernández llegue a Colón, ya tenemos el 'ok' de su representante. El que tiene que definir es él, esta muy cerca".

Y agregó sobre el tema: "Tiene las puertas abiertas del club y esperamos contar con él”.

Otros temas

Vignatti también se refirió al conflicto con UTEDyC y comentó: "Es un tema de tinte mafioso. Nos destrozaron todos los molinetes. Hay que gastar una fortuna para abrir la cancha".

Por otra parte, sobre la situación económica del club, mencionó: "Colón no le debe nada a nadie. Pero ahora la plata irá al fútbol y los refuerzos. La remodelación de la sede deberá esperar".

Finalmente, recordando cuestiones de la Copa Sudamericana, dijo: "Le pedí a Domínguez y a Infantino suspender la Final única. No se podía jugar. Me dijeron que no por lo económico". Y agregó: "Nos pareció una falta de respeto que Pinos participe del sorteo de la Sudamericana. No hay dudas que jugó mal inscripto. Vamos a ir al TAS y a la FIFA".