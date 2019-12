Traferri elogia la intervención en la Policía en San Lorenzo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El senador sanlorencino, que durante los últimos cuatro años presidió la Comisión de Seguridad, coincidió con la decisión de Marcelo Saín de descabezar la cúpula policial en ese departamento.

El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, elogió la decisión del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, de intervenir la Jefatura a de la Policía de la Provincia de Santa Fe.



“Hay un hecho que yo celebro, que pasó hace unas pocas horas (el jueves 17) y me parece muy importante. El ministro de Seguridad de la Provincia ha decidido intervenir la Unidad Regional 17 del Departamento San Lorenzo”, en esa ciudad cabecera.





El jefe del bloque del PJ dijo que la intervención “habla claramente de constatar una serie de irregularidades en la vía jerárquica, que tiene que ver en la falta de cumplimiento del servicio de seguridad pública que tienen que brindar a los vecinos del departamento”.





Recordó todas sus intervenciones en contra de la jefatura destituida. “En más de una oportunidad, desde esta misma banca, los senadores han sido testigos de que cada vez que hacíamos una denuncia al respecto recibía en mi familia, o en mí, no solamente amenazas sino hechos concretos”.

De inmediato repasó una lista de hechos que hablan de una suerte apriete mafiosos contra el legislador y que -por su reiteración- no pueden ser casuales, en los últimos años. Traferri recordó: “la quema intencional de tres autos en un taller que nos pertenecía; como el robo, a las oficinas del Senado, de mis computadoras; o el robo que sufrió mi señora, con armas, junto a mi hijo menor, a las cinco de la tarde y a dos cuadras de casa”.





También, otro robo “que sufrió mi hija en su auto, a punta de pistola, cuando le llevaron el auto, al que después se lo estaba utilizando a no más de 2 mil metros de donde vivimos, en la ciudad de Capitán Bermúdez, que cometió un delincuente que no había vuelto a la cárcel luego de una salida transitoria, estaba viviendo en el domicilio que tenía antes de ser detenido y utilizaba el auto de mi hija para hacer delibery de drogas”.







Dos hechos muy graves





En la enumeración, fue a las sesiones “cuando denunciamos los notables hechos ilícitos de Delfín Zacarías, que gracias a la intervención del ministro Berni (entonces secretario de Seguridad de la Nación) se lo pudo detener: uno de los narcotraficantes más grandes del país, que había hecho base en la ciudad de San Lorenzo y que -como dijimos acá- había gozado del beneficio de los concejales de esa ciudad, con ordenanzas que le permitían modificar el Reglamento de Zonificación del uso del suelo para que puedan construir y blanquear sus dineros. O como el incendio de más de 15 vehículos de periodistas o dirigentes políticos que denunciaban los ilícitos de la ciudad”.





“Y el hecho gravísimo -siguió-, que yo hasta el día de hoy no puedo entender, que sigue sin esclarecer y que es una deuda que tenemos con la sociedad, que es la desaparición en democracia de la señora Paula Perassi, que estaba embarazada y hasta el día de hoy no se sabe nada... Estuvo involucrada toda la conducción que ahora se remueve”, expresó.





“Son muchos hechos muy graves que ha tenido la Policía de San Lorenzo, con la misma cúpula policial que estaba hasta ahora. Felicito al ministro: no se tomaban las medidas que había que tomar, porque cualquier vecino sabe quién maneja las drogas en cada barrio, qué circuito tiene el robo de cereales, de agroquímicos, del tráfico de drogas en los puertos”.



Sain promete investigar y pregunta por las denuncias







El ministerio de seguridad ordenó investigar las denuncias que formuló el senador Armando Traferri respecto de la venta de drogas, la reducción de bienes vinculados al narcotráfico y otros delitos que “cualquier vecino conoce”.





El titular de Seguridad, Marcelo Saín, dijo a medios de la ciudad de Rosario que habrá una investigación, a raíz de las expresiones del legislador, que había elogiado la decisión del ministro de descabezar la cúpula policial en el departamento San Lorenzo.





“Imaginamos que habrá hecho alguna denuncia”, dijo Sain respecto del discurso del senador. También pidió que el presidente del bloque del PJ “nos aporte esa información sobre lo que dice que todo el mundo sabe”, indicó.





Sain designó interventor Unidad Regional 17 al comisario Carlos Rodolfo Lemos y subinterventor a Claudio Andrés López.