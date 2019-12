Vignatti: "La próxima vez contrato a Messi por un partido"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que el reclamo de Colón irá hasta el mismo TAS y la propia FIFA por el caso Pinos. “Llevaron al sorteo a un jugador que ciento por ciento estaba mal incluido”, dijo del arquero ecuatoriano.

Sin dudas que era imposible no “tocar” en la charla con el presidente de Colón, José Néstor Vignatti, lo que dejó la Final Única y el subcampeonato en la Copa Sudamericana 2019.

—¿Te arrepentís de algo, ahora que pasó el tiempo?

—Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, nos jugó la mala fortuna del tiempo. Eso empañó “grandemente” las posibilidades nuestras en la cancha. Fue tan inoportuno como puntual lo de las inclemencias. Nos hubiera gustado un escenario más normal.

—Comparando la imagen de D’Onofrio, presidente de River, cuando bajó a la cancha en La Bombonera... ¿No te hubieras animado a pedir la suspensión del partido en medio de la lluvia?

—En el Palco de Honor estaban Infantino, Domínguez, Tapia. Yo pedí la suspensión automáticamente de la Final. Pero me dijeron que era imposible, porque se estaba televisando en vivo a muchos países del mundo. Nosotros creíamos que primero está lo deportivo y luego lo económico; pero a algunas personas no les interesaba eso.

—¿Es verdad que Conmebol le debe los premios a Colón?

—Es normal, en el transcurso de estas series se demora. Lo que importa es lo que nos molestó: se llevó al sorteo de la Sudamericana a un jugador —N.de R.: Jorge Pinos, arquero de Independiente del Valle— que ciento por ciento está confirmado que estaba mal incluido.

—¿Si Colón se enteraba de esa mala inclusión de Pinos antes de las 24 horas posteriores podía reclamar la Copa?

—En la gravedad de la situación que estamos hablando no importa el plazo en el tiempo, importa el hecho en sí. Está recontraconfirmado que estaba mal incluido. Yo escucho que me dicen “hay que ganarlo en la cancha”. Entonces, la próxima vez lo contratamos a Messi por un partido y lo devolvemos. Hay reglas que hay que cumplir y Colón las cumplió; los otros no.

—¿Entonces se aplica el viejo y querido “tiene razón Colón pero marche preso”?

—En esta etapa no veo chances... en las que viene no se sabe, porque están abiertas. No queremos crear falsas expectativas, Queremos que las autoridades máximas, la FIFA y el TAS, den su veredicto definitivo de este tema (N.de R: es la confirmación de que el club irá hasta las últimas consecuencias).

—Es real que ahora Colón tiene en “Pancho” Ferraro un manager. En tu opinión, ¿Lavallén debió irse antes?

—Hay que preguntarle a las personas designadas, nosotros estamos para hacer los números y las gestiones. Ya no estamos para las decisiones deportivas de quién debe irse o quedarse. Es cierto que, como presidente, a veces quedo como un hincha más opinando de afuera.

—Hoy cumple 47 años Esteban Oscar Fuertes. ¿Cómo quedó la relación con “Bichi”?

—Bien, muy bien y lo felicito por el cumple a “Bichi”. Capaz lo busco de vuelta para que juegue (se ríe...)

—¿En qué quedó la obra de la sede?

—Está postergado porque se cambió el proyecto. Igual, hoy primero está lo deportivo y después las obras. Las obras pueden esperar, lo deportivo no.

—Si el equipo anda bien, Colón vende...

—Se demostró ampliamente la cantidad que somos y lo que podemos ser. Tiene que andar bien el fútbol en Colón. No va de la mano en todos los clubes, acaso Arsenal es la excepción. En Sarandí no tienen presiones y tienen copas; acá la urgencia de obtener algo te lleva a veces a tomar decisiones equivocadas.

Los jugadores, al día

“Se podrá criticar el accionar de esta directiva, nadie es adivino. Pero si hay algo es el cumplimiento económico. No nos vamos a dejar llevar por adelante: los jugadores tienen contratos firmados y Colón cumple. Es algo de Superliga que me parece bien, aunque miró para otro lado que algún club no cumpliera y no pasó nada. Hay que ser más cuidadoso. No necesitamos que nos vengan a decir que no hay que pagar. El que viene a Colón sabe que lo que se le dice... se le paga y lo cobra”.