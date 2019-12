https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.12.2019 - Última actualización - 12:37

12:35

Lo anunció a través de Instagram Ed Sheeran abandona el arte y las redes sociales, por un tiempo

El cantante británico Ed Sheeran anuncó este martes a través de su cuenta de Instagram que se retira temporalmente de la música. Se trata del segundo descanso que se toma el artista en su carrera, ya que hizo lo mismo en 2016. A esta momentánea despedida, a la que no puso todavía fecha de regreso, se suma una desconexión de las redes sociales.

En una publicación en Instagram escrita el día de Nochebuena dice: “Hola a todos. Voy a volver a tomarme un respiro. La época y la gira de Divide cambiaron mi vida en muchos aspectos, pero ahora que todo se terminó es tiempo de salir y ver mundo. Llevo sin parar desde 2017 así que voy a tomarme un respiro para viajar, escribir y leer. Estaré desconectado de las redes sociales hasta que llegue el momento de volver. Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando toque. Para mis fans: gracias por ser tan increíbles siempre, prometo volver con música nueva cuando sea el momento y haya vivido un poquito más para así tener cosas de verdad de las que escribir".



Este freno en la carrera del artista de 28 años se produce justo después de haber conseguido varios récords en el mundo de la música: su gira Divide es la más taquillera de la historia, es el artista menor de 30 años más rico del Reino Unido —título que le ha arrebatado a Adele— y este mes recibió la consideración de artista de la década en su país, según Official Charts Company, una empresa británica que elabora listas de popularidad. De hecho, su retirada no es un adiós, sino un hasta luego porque cuando recibió esta última distinción publicó en Instagram: "Gracias a todos los que me han apoyado durante los últimos 10 años, especialmente a mis increíbles seguidores. Por los próximos 10".



Por otro lado, su despedida en las redes sociales será únicamente en la compañía que pertenece a Facebook, ya que el cantante dejó de utilizar Twitter en julio de 2017. Sheeran rompió su relación con esta red social después de que se estrenara el capítulo de Juego de tronos en el que el británico realizaba un cameo. El cantante se sintió incómodo tras provocar una división de opiniones entre sus seguidores y los de la serie, que suscitó todo tipo de críticas y comentarios por su breve actuación musical junto a la actriz Maisie Williams (que interpretaba a Arya Stark en la producción de HBO).