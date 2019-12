https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.12.2019 - Última actualización - 15:18

15:15

Uno de los acusados ya fue declarado reincidente por segunda vez por delitos contra la propiedad.

Amenazaban con matar o lastimar a las víctimas Preventiva para ladrones por violentas entraderas Uno de los acusados ya fue declarado reincidente por segunda vez por delitos contra la propiedad. Uno de los acusados ya fue declarado reincidente por segunda vez por delitos contra la propiedad.

El juez penal Jorge Patrizi dictó la prisión preventiva sin plazo para Alberto Rafael Franco (28) y Nahuel Jesús Oviedo (22), acusados de cometer al menos una decena de delitos contra la propiedad, entre los que sobresalen violentas entraderas en distintos puntos de la ciudad.

El dúo actuaba armado y a cara descubierta y se movilizaba en una moto tipo enduro, propiedad del hermano de uno de los asaltantes, la cual se encuentra secuestrada. Fueron descubiertos por las cámaras de seguridad de una de las víctimas y a partir de una serie de elementos, los investigadores fueron atando cabos que permitieron atribuirles hechos ocurridos entre el 21 de agosto y el 9 de diciembre.

La cautelar fue el resultado de un acuerdo entre la fiscal María Lucila Nuzzo y la defensora pública Virginia Balanda, y sería el primer paso camino a la firma de un juicio abreviado, que según expresó la fiscal en la sala, será de prisión efectiva en ambos casos.

Asimismo, la representante del MPA insistió en la necesidad de mantener a Franco y Oviedo tras las rejas, ante la multiplicidad de víctimas y de medidas probatorias que restan realizar en la investigación.

Arma policial

“Son varias causas con varios hechos delictivos y en investigación, incluso algunos que no se han imputado y es por eso la fiscalía solicitó al tribunal la semana pasada la duplicidad de los términos, para ver la cantidad de evidencias y darle el tratamiento que corresponde”, destacó la fiscal Nuzzo al término de la audiencia”.

“Se les atribuyeron varios hechos, teníamos evidencias para detenerlos, se hicieron allanamientos que resultaron positivos respecto de algunas de las evidencias que estábamos buscando, se secuestraron dos réplicas de armas de fuego y gran cantidad de municiones de arma 9mm”, amplió.

Además, “en uno de los allanamientos se secuestró un arma de fuego que pertenece a un empleado policial que sería familiar de uno de los imputados”, y atento a que en uno de los hechos se secuestró una bala del mismo calibre, no se descarta que el arma reglamentaria haya sido utilizada en algún asalto. “Sabemos que en uno de los domicilios había este tipo de cartuchos y que en una de las entraderas se secuestró una bala calibre 9 mm sin percutar, por lo tanto es materia de investigación”, completó.

En cuanto a las medidas probatorias realizadas este jueves, la fiscal adelantó que “se hicieron reconocimientos en rueda de personas que dio positivo en uno de los hechos y negativo en otro, por lo cual vamos a seguir investigando”.

Raid delictivo

Si bien el raid delictivo que se les atribuye comienza con unas amenazas a raíz de un problema laboral con uno de los imputados, los más graves fueron robos calificados con uso de arma, ya sea consumados como en grado de tentativa; además de hurtos.

El 17 de octubre se llevaron una mochila con una computadora cuando la dueña de casa se bajó del auto a abrir el portón en calle Alvear al 3000, en cercanías de la terminal.

El 25 de noviembre, pasadas las 5 de la tarde, los dos ingresaron a una casa de pasaje Fraga al 900, aprovechando que estaba el garaje abierto. Redujeron y colocaron precintos aun matrimonio y su hijo y los desvalijaron. En su huida fueron tomados por una cámara de seguridad de pasaje Calcena y Vélez Sarsfield.

Pero el momento de mayor intensidad fue durante la primera semana de diciembre. El 3 de diciembre, a las 20, intentaron asaltar a una mujer que entraba el auto en Luciano Torrens al 900, pero los gritos desesperados de la víctima los ahuyentó ante la salida de los vecinos.

Al día siguiente atacaron al conductor de un vehículo en calle San Lorenzo al 10.400; y el 8 de diciembre, por la madrugada, intentaron primero sorprender a un joven que estaba cerrando el portón en Ayacucho al 700 y como no lograron ingresar, intentaron nuevamente una cuadra más adelante, donde redujeron a madre e hija y amenazan con cortarle los dedos al muchacho que estaba con ellas si no entregaba dinero.

El mismo día, pero por la noche, sustrajeron las carteras de tres jóvenes en zona de Chacabuco y Alberdi, en barrio Candioti. El último episodio delictivo que se les atribuye fue el de calle Piedrabuena al 1900, donde no sólo ingresaron a la casa y se llevaron todo lo que tuvieron a su alcance, sino que además amenazaron con matar a una nena de 7 años, hija del matrimonio víctima y hasta dispararon contra el dueño de casa en la huida.

En tres meses

“Los ocho hechos ilícitos que le atribuimos a los dos imputados fueron cometidos en los últimos tres meses, más precisamente entre el jueves 17 de octubre y el lunes 9 de diciembre”, precisó la fiscal Nuzzo. “De ese total de ocho, siete fueron entraderas cometidas en una vivienda de barrio Candioti, en dos de la Costanera, en dos de barrio Guadalupe y en otras dos de la zona noroeste de la ciudad”, enumeró la funcionaria del MPA.

La fiscal Nuzzo relató que “la modalidad era siempre similar. Los imputados esperaban el momento en el que las víctimas entraban los vehículos a las cocheras de sus casas, para abordarlos en algunos casos con armas de fuego y sustraerles pertenencias”. En tal sentido, agregó que “en algunos casos, también ingresaron a las viviendas de las víctimas para sustraer computadoras, teléfonos celulares y, en algunos casos, dinero en efectivo”.

“Además de las siete entraderas, el octavo ilícito fue en la vía pública, en inmediaciones de la intersección de las calles Chacabuco y Alberdi. En ese lugar, las víctimas fueron tres mujeres a las que les sustrajeron dos carteras con dinero en efectivo y un teléfono celular”, sostuvo Nuzzo.

Por último, la fiscal detalló que “para trasladarse de un lugar a otro y también para huir luego de cometer los ilícitos, los imputados utilizaban una motocicleta tipo enduro, la cual fue secuestrada en el allanamiento en el que fue detenido Oviedo.