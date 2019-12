https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 26.12.2019 - Última actualización - 15:31

15:29

De cara al futuro Cristiano Ronaldo: "No quisiera ser entrenador"

Crisitano Ronaldo adelantó este jueves que no le gustaría "ser entrenador" cuando se retire aunque por ahora "falta un tiempo" para que eso suceda.

"No podría agradecer a uno solo, todos fueron importantes y especiales para mí, todos me han enseñado algo. ¿Si a mí me gustaría ser DT? No creo que me gustaría, no quisiera serlo. Siempre se puede cambiar de idea igual pero... Sería más de un estilo motivador que táctico", aseguró el delantero de Juventus de Italia en una nota con DAZN.

Además, el ex Real Madrid de España agradeció por ser considerado el mejor jugador de la Serie A italiana: "Como sabemos, gané el premio al mejor jugador del campeonato italiano".

"Por ahora soy yo, no sé el próximo año, pero por ahora soy yo. Es bueno, el año pasado fui el mejor jugador de la Serie A, pero tengo que decir que hay muchos buenos jugadores en la liga italiana. ¿Votaron los jugadores por mí? Es un gran honor y espero volver a ganar el año que viene", prosiguió.

Finalmente, Cristiano Ronaldo recordó la noche en la que ganó la Eurocopa 2016 con su país y confesó que se emborrachó con "una copa de champán".

"La Eurocopa de 2016 fue el trofeo más importante que he ganado en mi carrera, el que gané con mi selección. Campeón de Europa con Portugal. Reí, lloré, fui entrenador, sufrió... Me emborraché después del partido", concluyó.

Con información de Télam