https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.12.2019 - Última actualización - 21:13

21:10

Por amplia mayoría la Cámara Baja aceptó suspender por un año los alcances del pacto de 2017. El Frente Progresista incluyó el resguardo de estabilidad fiscal para pymes.

Trabajosa aprobación en la Cámara de Diputados Consenso Fiscal en medio de tires y aflojes políticos Por amplia mayoría la Cámara Baja aceptó suspender por un año los alcances del pacto de 2017. El Frente Progresista incluyó el resguardo de estabilidad fiscal para pymes. Por amplia mayoría la Cámara Baja aceptó suspender por un año los alcances del pacto de 2017. El Frente Progresista incluyó el resguardo de estabilidad fiscal para pymes.

Con 38 votos positivos y 7 negativos, la Cámara de Diputados respaldó la firma del gobernador Omar Perotti al llamado Consenso Fiscal 2019 junto a los restantes mandatarios y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sin embargo, el minoritario bloque oficialista del justicialismo se retiró enojado de la sesión debido a que no prosperó una moción que pretendía pasar a cuarto intermedio hasta el mediodía de este viernes para completar la sanción de la reforma tributaria y eventualmente del proyecto de megaemergencias. El Frente Progresista se comprometió a convocar a una sesión extraordinaria para el lunes 30 en caso de que el Senado avance con esos temas en este viernes.

Fue el corolario de una extensa jornada parlamentaria que tuvo más de reuniones internas que de desarrollo en el propio recinto. En el medio, tres ministros del Poder Ejecutivo -Walter Agosto, Esteban Borgonovo y Rubén Michlig- estuvieron más de dos horas con los jefes de bloques de Diputados tras hacer lo propio con todos los senadores explicando los alcances del Consenso Fiscal, de la reforma tributaria y de la futura ley de emergencias.

En Diputados, el justicialismo había comprometido la presencia de Agosto el pasado lunes en Parlamentaria para explicar el acuerdo de Perotti con Nación. La agenda del ministro hizo diferir la visita pero además llevó los otros dos temas. El mensaje de adhesión al Consenso Fiscal tenía tratamiento preferencial para este jueves y el Frente Progresista accedió a darle dictamen en el comisión -en el mismo recinto- pero añadiendo dos artículos, uno de los cuales mantiene la estabilidad fiscal para pymes. El justicialismo se abstuvo de votarlo porque entiende que está en la ley fiscal en debate legislativo.

Como perros y gatos, frentistas y justicialistas protagonizaron tires y aflojes durante toda la jornada e incluso llegaron al recinto cuando Oscar Martínez (Frente Renovador) presentó una moción para suspender el receso parlamentario y administrativo de enero para tratar todos los proyectos a lo que Pablo Farías le recordó que esa decisión debe ser de las dos cámaras aunque también mencionó que el propio Poder Ejecutivo estableció un receso durante todo el próximo mes. Antes, discutieron media hora en el recinto cuando volver a sesionar, si este jueves o el viernes. Finalmente se impuso la postura del mayoritario Frente y esta tarde, Miguel Lifschitz convocará a sesionar el lunes al mediodía.

A favor y en contra

En cuanto a la discusión central sobre el Consenso fueron dos bloques los que votaron en contra. Los cinco integrantes de Juntos por el Cambio y las dos de Somos Vida. Julián Galdeano expuso la postura de la primera bancada y Amalia Granata de la segunda. Galdeano reivindicó el Consenso 2017 que significó la decisión de avanzar en la baja progresiva de impuestos nacionales y provinciales como Sellos e Ingresos Brutos “dos de los tributos más distorsivos que tiene nuestro esquema tributario. La suspensión del pacto es un verdadero retroceso en el federalismo fiscal”. Aseguró que la suspensión del Consenso y el proyecto de Emergencia de Perotti “está recargando sobre la espalda de la actividad económica de los contribuyentes, el déficit de las finanzas públicas. No se está evaluando administrar con la mayor eficacia el Estado provincial sino solamente aumentar impuestos”. Granata, en tanto, fundó la negativa “en el resguardo de los intereses económicos, financieros, productivos y en general de promoción del bien común al que nos debemos y para el que hemos sido elegidos. La adhesión al nuevo Consenso es permitir otro ajuste, más presión, es un impuestazo”, acotó.

Desde el lado del apoyo hubo muchas voces. El primero en apoyarlo fue el justicialista Ricardo Olivera quien aseguró que es clave la adhesión para cambiar el modelo económico. “El de 2017 expresaba una política económica que privilegiaba el déficit cero, el endeudamiento y la actividad financiera por sobre la producción”. Aclaró además que aquel acuerdo le hizo perder 9 puntos de coparticipación a Santa Fe y tuvo como única beneficiaria a la provincia de Buenos Aires. Reivindicó ahora la autonomía tributaria que volvía a las provincias en el medio de un sistema económico vinculado a la productividad. Desde el oficialismo provincial sumaron voces de apoyo Martínez, Luis Rubeo y Leandro Busatto. Estos dos últimos si bien agradecieron la predisposición del Frente Progresista le pidieron también respaldo a la reforma tributaria y la emergencia. “Apelamos al entendimiento para darle herramientas al Ejecutivo que no son superpoderes ni cheque en blanco”, dijo Busatto anticipando el debate sobre emergencias.

Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Nicolás Mayoraz (Unite por la Vida y la Familia) también votaron a favor. El primero enfáticamente y aseguró que en el anterior Consenso, Santa Fe entregó soberanía y el impuestazo de entonces lo pagó la gente. La intervención del rosarino obligó a realizar una aclaración al propio presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, quien recordó que lo estaba en discusión era la suspensión por un año de parte de aquel Consenso.

El radicalismo sumó las voces de Fabián Bastía, Fabián Palo Oliver y Maximiliano Pullaro con diferentes ópticas. El primero explicando los cambios y la celeridad en el tratamiento por parte del bloque mayoritario. Palo Oliver desafío a pensar un nuevo pacto a futuro y Pullaro historió la serie de acuerdos que empezaron con el menemismo y que desfinanciaron a las provincias allá por los 90.

El cierre de mayoría estuvo a cargo de la socialista Clara García quien se ocupó de reseñar técnicamente la suspensión por un año de determinados temas pero no dejó de reprochar al Poder Ejecutivo lo escueto del mensaje enviado a las Cámaras así como la no constitución de la Comisión de Análisis Tributario que tiene la provincia. Destacó además que el Frente le ha dado herramientas al gobierno aceptando sus criterios y puso como ejemplo la reforma a la ley de Ministerios y la sancionada Ley de Presupuesto 2020. “No fue el Consenso 2017 ni ángel ni demonio como no lo será éste, pero apostamos a buscar equilibrios políticos” remató la socialista.

Dietas

La Cámara de Diputados votó sobre tablas una resolución para congelar por 180 días, a partir del 1 de enero, las dietas y los gastos de los 50 integrantes del cuerpo. Se aclaró que el proyecto era de la Comisión de Labor Parlamentaria para evitar adjudicar la autoría a alguno de los legisladores más allá que varios de ellos fueron anticipando la propuesta que iban a presentar a los distintos medios de prensa.