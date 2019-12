https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.12.2019 - Última actualización - 9:11

9:09

En sus jóvenes 15 años de funcionamiento el cuerpo deliberativo local tendrá, por primera vez, un dirigente del partido de la rosa roja a cargo de la responsabilidad política e institucional. El socialista Daniel Medús dijo que su principal compromiso es con los y las vecinas y promoverá proyectos de mayor control ciudadano y participación social.

Por primera vez en 15 años El Concejo de Recreo tendrá un presidente socialista En sus jóvenes 15 años de funcionamiento el cuerpo deliberativo local tendrá, por primera vez, un dirigente del partido de la rosa roja a cargo de la responsabilidad política e institucional. El socialista Daniel Medús dijo que su principal compromiso es con los y las vecinas y promoverá proyectos de mayor control ciudadano y participación social. En sus jóvenes 15 años de funcionamiento el cuerpo deliberativo local tendrá, por primera vez, un dirigente del partido de la rosa roja a cargo de la responsabilidad política e institucional. El socialista Daniel Medús dijo que su principal compromiso es con los y las vecinas y promoverá proyectos de mayor control ciudadano y participación social.

Por primera vez en la historia institucional que tiene el Concejo Municipal de la ciudad de Recreo, un dirigente socialista será el encargado de presidirlo. Se trata del licenciado Daniel Medús, quien recibió el acompañamiento de todos los ediles para conducir el cuerpo deliberativo local. El PJ se quedó con la vicepresidencia primera y el FPCyS también tendrá la vicepresidencia segunda (Omar Picard).

Durante el acto de asunción de las nuevas autoridades, el dirigente socialista hizo un fuerte llamado a fortalecer la institucionalidad, la participación social y el debate en el Concejo para “priorizar el bien común y del conjunto por sobre los intereses particulares y sectarios”. En ese sentido, Medús anunció que implementará mecanismos de mayor participación y transparencia de cara a los vecinos.

“Implementaremos desde el 2020 el Concejo en tu Barrio. Quiero que sesionemos en clubes, en vecinales, en una plaza, de ser necesario, porque todo lo que hacemos y decimos debe ser público”, dijo el edil socialista durante su discurso. Y luego agregó: “Presentaremos un proyecto de ordenanza para que sea un deber de todos los concejales dar a conocer sus declaraciones juradas de bienes”.



Daniel Medús indicó que “el control ciudadano es imprescindible para la salud de las instituciones” pero también aclaró que construir “la ciudad que queremos” obliga a todos los vecinos y vecinas a tener un rol más activo y “sumar ideas, proyectos e inquietudes”. “Los que me conocen saben que no tengo problemas con el que piensa distinto, no es el enemigo”, agregó el dirigente socialista.

“En Recreo no sobra nadie, al contrario, necesitamos a todos y cada uno de ustedes. Por ese motivo, hago un amplio llamado al conjunto de las fuerzas políticas, sociales, deportivas y culturales de nuestra ciudad para que trabajemos en conjunto para hacer los mejores aportes al desarrollo de nuestro pueblo”, remarcó Medús durante su discurso de asunción.

Por último, ante dirigentes de diversos partidos, militantes y representantes de la sociedad civil, agradeció el apoyo de su familia, del intendente Omar Colombo, de sus compañeros del Partido Socialista y del Frente Progresista Cívico y Social. “Ante toda la ciudad me comprometo a presidir este cuerpo deliberante desde una perspectiva transformadora, progresista y dialoguista”, finalizó.