Clemar Bucci, un santafesino pionero en la Fórmula 1

El piloto oriundo de Zenón Pereyra fue el primer argentino en correr en Europa, luego de ganar el campeonato de 1947. Un año más tarde, en el Grand Prix (competición previa al mundial de pilotos) de San Remo con un Maserati 4CL, logró el 3° puesto detrás de Alberto Ascari y Luigi Villoresi. Compitió dos temporadas en la máxima categoría (1954/55) con el equipo Gordini, Maserati y Ferrari.

En Mayo del 2009 Bernie Ecclestone -ex dueño de la F1- invita a Clemar Bucci a la carrera de Mónaco donde le hace entrega de un reconocimiento por su carrera deportiva. Foto: Gentileza Museo Bucci

Nacido en el año 1920 en Zenón Pereyra, Clemar Bucci, continuó la tradicional familiar iniciada por su padre Domingo a principios del Siglo XX y con el correr de los años dio impulso a la Scuderia Bucci, que hoy guarda sus tesoros en uno de los museos del deporte motor más importantes de país, ubicado en la localidad del departamento Castellanos.

Foto: Gentileza Museo Bucci



Clemar Bucci, fue el primer argentino en correr en Europa, luego de ganar el campeonato de 1947 y el segundo piloto santafesino en correr en la Fórmula 1 detrás del oriundo de Las Rosas, Alfredo Pián. En el Grand Prix (competición previa al mundial de pilotos) de San Remo con un Maserati 4CL, logró el 3° puesto detrás de Alberto Ascari y Luigi Villoresi.

Foto: Gentileza Museo Bucci

Adriana Giecco, responsable del Museo Bucci, habló con El Litoral sobre la historia de la familia que dio el puntapié inicial para el desarrollo del deporte motor en el país. “Domingo Bucci, constructor, preparador y piloto de competición, ganador —entre otros hitos— de las tradicionales “500 Millas Argentinas” disputadas en el autódromo del Atlético de Rafaela. Nació en San Carlos en el año 1894 y en las primera décadas del 1900 se muda aquí a Zenón Pereyra. Domingo no arranca con los autos sino con los aviones y es por ello que viaja a Italia a aprender a volar. A su regreso vuela un aeroplano que estaba hecho en San Jerónimo Norte, pero el avión en una caída se rompió. A raíz de ello luego arman un nuevo avión con un motor que trajeron desarmado desde Europa en un barco. Y durante unos años daba espectáculos aéreos con un Blériot XI”.





Tras el pedido de su esposa para que deje las acrobacias aéreas, comenzó a fabricar autos de carreras imprimiendole todo lo que conocía de aerodinámica, y que había aprendido de la aviación. “En su corta vida deportiva hizo 58 podios en 64 carreras que corrió. Además de fabricar sus propios vehículos, lo hacía para otros pilotos. A los 39 años fallece en pista en Arrecifes, tra un grave accidente aéreo”.

Foto: Gentileza Museo Bucci

Durante su estadía en Zenón Pereyra nacen sus dos hijos Rholand y Clemar. “El más chico -Clemar- se convirtió en el primer piloto argentino que sale a correr al exterior, antes que Fangio dado que corrió las carreras de Grand Prix antecesoras de la Fórmula 1 moderna. A su regreso se reúne con el entonces presidente Juan Domingo Perón, para armar el Equipo Argentino de F1. Al regreso de la primera temporada, Perón le preguntó que necesitan para afianzar los buenos resultados conseguidos en 1950. Él le comenta que las pruebas que se hacía en la calle y sobre la costanera de Buenos Aires resultaban muy peligrosas y a raíz de ese pedido nace la construcción del Autódromo de Buenos Aires”, amplió Giecco.

Foto: Gentileza Museo Bucci



En sus temporadas en la máxima categoría corre con Gordini, Maserati y Ferrari. “No tuvo grandes logros en cuanto a puestos. Siempre fue opacado un poco por Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón de la F1 y el máximo piloto de la historia en esa categoría. Y tampoco tenía los mejores autos de la época. El Museo Bucci cuenta con todos los trofeos nacionales e internacionales, que Clemar logró en su carrera deportiva. Aquí están las copa de Mónaco, y las plaquetas conseguidas en Monza y Berna”.

Foto: El Litoral



Constructor





Como su padre Domingo, Clemar dedicó gran parte de su vida al diseño y construcción de autos deportivos, que hoy pueden observarse en el Museo Bucci: Mercedes-Benz 300 SL Panamericana; Mercedez-Benz SLR 300 (Una recreación de las Flecha de Plata 1955, hechas íntegramente a mano); Dogo SS 2000 (un Súper Deportivo Nacional) y el Bucci Special 2013 una aventura que continúo hasta su muerte en enero de 2011 y que terminó por fabricar su sobrino Pablo Bucci, fue la vedette del Salón del Automóvil de Buenos Aires ese año.





El primer auto fabricado junto a su hermano Rholand -está en manos de un coleccionista privado, pero no el museo-, fue el Bucci Special de 1953 (ALFA ROMEO R 4500), que en el año 2005 tuvo una mención especial en el Concours d’elegance de Pebble Beach.





Además junto a su hermano Rholand Bucci, fabricaron autopartes para las terminales automotrices de Ford, Chrysler y Siam Di Tella, entre otras.

Foto: El Litoral

Un museo de nivel mundial

Sergio Toledo, ex presidente comunal de Zenón Pereyra, dio detalles a El Litoral sobre los inicios del Museo Bucci, que año a año reúne a más de 2.500 visitantes, un verdadero orgullo para la localidad.

Foto: El Litoral

“La idea de montar este museo surgió con la visita de Pablo Bucci quien viene a conocer el pueblo donde nació su Bisabuelo Domingo, su abuelo Rholand y su tio abuelo Clemar. En ese momento yo estaba como presidente comunal y él me comenta que tenía ocho autos en Buenos Aires guardados en una cochera y su ilusión era que esos autos volvieran al pueblo donde vivió su bisabuelo quien fue el impulsor del automovilismo en la Argentina. Hablé con el entonces gobernador de la provincia Antonio Bonfatti a quien le interesó la idea y comenzamos a idear este hermoso proyecto”.





Toledo agregó que Adriana Giecco, quien en ese momento estaba en la comuna como encargada de la parte de cultura, hizo la gestión con la familia dueña del viejo almacén de ramos general para poder contar con un predio. “El edificio estaba en desuso hacía 20 años. Con la gente de la comuna comenzamos a recuperar y así se fue plasamando este sueño. En octubre del año 2014 se inaugura el museo bucci en Zonón Pereyra con la realización de las 300 millas de Santa Fe. Previo a la inauguración pudimos traer el Bestiún, mecánica Hudson preparado por Domingo Bucci en 1926 y el Bucci Special último vehículo que construyó la Scuderia Bucci. Me quedó en la memoria la gente que vino a la presentación, fue una sensación increíble ver pasar la historia del deporte de Zenón Pereyra, la provincia de Santa Fe y del país”.

Foto: El Litoral





El ex presidente comunal precisó que más de 2500 personas vienen por año a visitar los espacios turístico de la localidad, generando fuentes de trabajo, impensado años atrás. “Fue una de las propuesta de Pablo en su momento. Que el museo no solo sea el lugar donde estén los trofeos, los autos y elementos de la Scuderi Bucci, sino que esto genere prosperidad en nuestro pueblo. Es un motivo de orgullo para nosotros. Cuando uno escucha la gente que viene y ve el museo no entiende que en un pueblo tan chico exista un museo con los autos originales y con más de 100 años de historia. Uno allí se da cuenta con el testimonio de la gente de afuera lo que tenemos en Zenón Pereyra”.

Foto: El Litoral

Horarios



El Museo Bucci está abierto los días sábados y domingo de 16 a 20 horas. La visita guiada durante aproximadamente una hora.