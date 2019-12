https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.12.2019 - Última actualización - 10:14

10:12

"Fue una relación que arrancó atada con alambre, pero yo no estoy acá para juzgar como se maneja una directiva o un club, mi trabajo es tratar de mejorar al futbolista", dijo.

El DT habló sobre su paso por el sabalero Lavallén aseguró que faltaban "coincidencias" con la dirigencia de Colón "Fue una relación que arrancó atada con alambre, pero yo no estoy acá para juzgar como se maneja una directiva o un club, mi trabajo es tratar de mejorar al futbolista", dijo. "Fue una relación que arrancó atada con alambre, pero yo no estoy acá para juzgar como se maneja una directiva o un club, mi trabajo es tratar de mejorar al futbolista", dijo.

Pablo Lavallén señaló que no coincidía "en la visión deportiva" que tenían del fútbol los dirigentes de Colón a la vez que dijo que mientras los resultados eran buenos "se llevó bien la relación", pero cuando los mismos no eran los mejores las diferencias con los directivos "fueron mas grandes".



"La dirigencia pensaba de una forma y yo soy de otra generación. El fútbol ha cambiado y yo no puedo meterme en los manejos del club. No coincidíamos en la visión deportiva que ellos tenían del fútbol y yo no coincidía en como ellos querían llevar adelante el proyecto deportivo", reveló.



Asimismo el técnico añadió: "Fuimos teniendo ese tipo de ida y vuelta. Mientras los resultados se dieron se llevó bien la relación y cuando los resultados no se dieron las diferencias fueron mas grandes".



Tras haber dado un paso al costado hace unas tres semanas luego de la derrota de Colón ante Aldosivi, Lavallén indicó en diálogo con CNN Radio: "Trabajé con comodidad porque mi trabajo consistía en manejar un grupo de profesionales que en todo momento me respondió".



"Tuvimos un muy buen día a día, por eso estuvimos nueve meses al frente del plantel, la relación entre cuerpo técnico y plantel es vital para cualquier ciclo deportivo. Si un entrenador no se entiende con los jugadores tiene poco futuro", expresó.



En ese sentido, el entrenador manifestó: "Los jugadores son los que te bancan dentro de la cancha y el ambiente de laburo con ellos era muy bueno más allá de las diferencias con los dirigentes".



Luego se volvió a referir al vínculo con la directiva: "Fue una relación que arrancó atada con alambre, pero yo no estoy acá para juzgar como se maneja una directiva o un club, mi trabajo es tratar de mejorar al futbolista".



"Lo ideal es que todos estén alineados, pero somos seres humanos y disentimos en un montón de situaciones. No soy de los que creen tener razón. Los entrenadores convivimos con los resultados y si no se dan tenés que irte a tu casa por más que te lleves bien con todos. Los resultados son los que mandan", culminó.