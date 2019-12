https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 27.12.2019

Películas y series Netflix presentó los estrenos para enero 2020

Netflix presentó los estrenos de su plataforma para el mes de enero de 2020, que podrán verse en Argentina y toda latinoamérica.

Algunos títulos comenzarán a estar disponibles desde el primer día del año y otros se estrenarán con el correr del mes.

Destacan El Principito, la temporada final de Anne with an E, la segunda temporada de Sex Education y la temporada final de The Ranch, entre otros.

Todos los estrenos

