Viernes 27.12.2019

La concentración que se realiza en el centro porteño terminará en una manifestación a las 16 hs. para "frenar el atropello contra los recursos hídricos" en las zonas de potencial minero en las provincias de Mendoza y Chubut.

En rechazo a la ley en Mendoza Organizaciones ambientalistas acampan frente a la Secretaría de Minería de la Nación

"Queremos frenar el atropello contra los recursos hídricos en todas las zonas donde hay potencial minero", dijo a Télam Juan Bello, miembro coordinador de XR (Extintion Rebellion) Argentina.

El activista explicó que "pedimos la derogación inmediata de la ley que modificó la 7.722 (sancionada en 2007 y que prohibía el uso de sustancias tóxicas como cianuro en la minería) en Mendoza y que no se modifique la que protege los ríos contra las prácticas extractivistas en Chubut".

Además, señaló que desde XR piden al Ministerio de Ambiente de la Nación y a la Secretaría de Minería "tomar cartas en el asunto implementando el artículo 41 de la Constitución y otros tratados internacionales que establecen el principio de no regresión en el campo ambiental".

Respecto a la no reglamentación de la ley 9.209 que modificó la anterior anunciada ayer por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, Bello destacó que "la no reglamentación no tiene un efecto suspensorio" en los hechos y que "sólo implicaría una falla administrativa" para el Ejecutivo provincial.

Por último, pidió al Gobierno Nacional "que informe claramente la situación ambiental general del país; que actúe de inmediato para reducir las emisiones de carbono para proteger el agua y la tierra; y que se de participación vinculante a la población" en temáticas relacionadas.

