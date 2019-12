https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.12.2019 - Última actualización - 15:39

13:16

Protesta en Rosario contra la suba de retenciones a las exportaciones El tractorazo colmó de productores agropecuarios el Monumento a la Bandera

Una manifestación de grupos de autoconvocados contra el aumento de las retenciones a los granos se dio cita en el Monumento Nacional a la Bandera este viernes 27 al mediodía. Unas 200 personas sin bandera política ni afiliación a ninguna agrupación agraria se hicieron sentir en el lugar más emblemático de Rosario.



Unos 20 tractores se estacionaron justo al frente del mástil mayor en una demostración de cuál fue el sector que se manifestó. Las camionetas, típicas de los productores agropecuarios, también se pudieron observar estacionadas en la zona dentro de un vallado que se puso para la ocasión. Eso motivó el corte de ese sector en la mano que va hacia el norte.

Se observaron manifestantes de Nogoyá (Entre Ríos), Río Cuarto (Córdoba), Armstrong, Juncal, Ibarlucea, Roldán, entre otras localidades.



Desde las 12 del mediodía se pudieron observar a los reclamantes. Una hora y cuarto después comenzaron los discursos al pie del mástil. Sin demasiada organización, los que quisieron hablar lo pudieron hacer sin inconvenientes. Fueron los oradores de la protesta en esta confrontación que recrudeció tras aquellas jornadas de 2008. Aquel año el Monumento reunió en una manifestación muchísima más gente que en esta ocasión.

Uno de los hablantes fue un hombre de mediana edad que disparó contra la clase política. “Debería pedir un minuto de silencio para la producción agropecuaria más que un aplauso porque en realidad nos están matando”, aseguró el manifestante. “A ver señores políticos, empiecen ustedes a hacer el ajuste”, agregó. “Los sectores productivos no damos más a mantener su modelo de miseria y pobreza generada, aunque parezca mentira, adrede para someter al pueblo y perpetuarse en el poder”.



El calor se hizo presente en una zona sin sombras y provocó el sudor de los presentes en este principio del verano.

Incidente con un conductor



No faltó el incidente que se provocó cuando pasó un conductor de un vehículo al lado del mástil. Un hombre de mediana edad a bordo de un coche pequeño, acompañado por su mujer, comenzó a increpar a los personas agolpadas en la zona. Este señor se bajó y frente a esta acción algunos respondieron y se dieron empujones, puñetazos, insultos por doquier y patadas al auto. Los más exaltados se ensañaron con el opositor, mientras los más pacíficos buscaron poner cordura en medio de la pugna. Después de discutir con varios, el conductor siguió su marcha.



No fue el único en reaccionar frente al evento. Mientras algunos expresaron su discordia con los hombres de campo, otros respondieron tocando bocina y saludando a los manifestantes.

“Lo que nos gusta a nosotros es trabajar”, le dijo a El Litoral Diego Pascuale, autoconvocado de la zona del cruce de la ruta nacional 34 y la A012. “Estar haciendo esto no nos gusta, pero queremos hacerle sentir nuestra voz a los dirigentes. Queremos seguir produciendo con las mismas reglas. Queremos ser solidarios, pero que controlen bien a dónde fue el dinero de las retenciones y los 163 impuestos con los que colabora el campo en estos años”. “El sector no da para más impuestos. Estamos hablando de la existencia o no de los pequeños y medianos productores. Ojalá que seamos escuchados por los dirigentes de Santa Fe, nacionales. Que llamen a los productores a charlar sobre números”, pidió Pascuale.



Tras el discurso de varios concurrentes, los tractoristas encendieron sus máquinas y partieron hacia sus lugares de origen sin mayores inconvenientes.

Imágenes gentileza SL24.com.ar

Por Hernán Álvarez