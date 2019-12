https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 27.12.2019

13:16

Protesta en Rosario contra la suba de retenciones a las exportaciones Tractorazo: se colma de productores agropecuarios el Monumento a la Bandera

El mástil mayor del Monumento Nacional a la Bandera en Rosario es el epicentro de la convocatoria de personas allegados a las actividades agrarias.

Ellos se trasladaron desde lugares tan distantes como Río Cuarto hasta la ciudad del sur provincial. En la zona cercana a la bandera más grande se estacionaron unos 20 tractores en una muestra clara del sector al cual responde la convocatoria.

Entre los transeúntes no faltó la gente que no comulga con las ideas de los allegados al campo. Como una señora en moto que al grito de “Viva Perón” expresó su disenso con la protesta. Por suerte, el incidente no pasó a mayores.

“Estar haciendo esto no nos gusta. Queremos seguir produciendo con las mismas reglas”, aseguró Diego Pascual, autoconvocado del cruce de ruta 34 y A012. “El sector no da para más impuestos”.