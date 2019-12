https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.12.2019 - Última actualización - 13:27

13:26

Inseguridad en Santa Fe Despertó y encontró un intruso en la casa

Una pesadilla en tiempo real.



Esto fue lo que le ocurrió a Eliana, una vecina que vive en Avellaneda al 6700, y que hoy cuando despertó para ir a trabajar, descubrió que había un intruso en su casa.



“Yo siempre me levanto a las 5,45. Pero hoy me desperté 5 minutos antes y cuando salgo de la pieza veo que estaba la puerta de calle abierta de par en par. A esa hora ya entraba claridad y descubro que hay tipo parado frente al televisor”, relató a El Litoral.



“Como estaba medio dormida me lo quedé mirando. Pensé que podía ser mi marido. Sin embargo cuando me di cuenta que no era mi marido, empecé a los gritos. El tipo alcanzó a sacar el celular de mi nena que se estaba cargando y salió corriendo.



Mi marido se despierta y lo empezó a correr, pero solo vio que salió una moto en dirección a Avenida Galicia.

En cuanto al modo en que el delincuente ingresó a la propiedad, Eliana sostuvo que “la puerta la logró abrir con una ganzúa. Anoche cerré con llave pero la dejé puesta. El tipo la hizo caer y así pudo abrir”, culminó.