https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.12.2019 - Última actualización - 13:56

13:55

Por el “fraude deportivo” de Pinos Hilbert irá al TAS y a la FIFA

En el mismo sentido de las declaraciones “ruidosas” que hace pocas horas realizó el presidente sabalero José Néstor Vignatti, ahora el asesor letrado del Club Atlético Colón —Dr. Luis Leopoldo Hilbert— confirmó en las últimas horas que ante la falta de respuestas de la Conmebol por el caso del “fraude deportivo” con el arquero Jorge Vladimir Pinos, la entidad decidió concurrir al TAS (Tribunal de Alzada Superior) y a la misma FIFA en Zurich.



“Se acaba de comprobar en Ecuador, con un informe de más de 60 carillas del mejor perito de ese país, que la firma es del arquero, por lo que todo lo que denunciamos es cierto. Ya no hay dos lecturas... es la firma del arquero de Independiente del Valle. A su vez, comprobamos que hay un club fantasma en la triangulación, que no tiene sede, no tiene calle, no tiene jugadores. Es un papelón, es un caso grave de corrupción en el fútbol mundial”, aseguró Hilbert.



Sin dudas, después de escuchar primero a Vignatti y ahora a Hilbert, es real el “quiebre” de la relación Colón-Conmebol. “Nosotros siempre pensamos que la Conmebol era víctima de todo esto, engañada como nosotros. Pero no nos responden ninguna presentación y desconocemos el motivo. Está claro que si no son víctimas, pueden ser cómplices con su silencio”.



Sin dudarlo, el “Mago” Hilbert recorrerá viejos caminos: ante la falta de respuestas de Conmebol, el Club Atlético Colón va a denunciar el “fraude deportivo” de Independiente del Valle y Pinos en el TAS y en la misma FIFA.