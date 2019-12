Spotify suspenderá publicidad política en 2020

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Spotify Technology SA dijo el viernes que detendrá la venta de anuncios políticos en su plataforma de transmisión de música a principios de 2020.

El servicio de transmisión de música paga más popular del mundo, con casi 141 millones de usuarios sintonizados en su plataforma con publicidad en octubre, dijo que la pausa se extendería también a los podcasts originales y exclusivos de Spotify. La medida, que fue informada por primera vez por Ad Age, se produce cuando las campañas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2020 se calientan.

Las plataformas en línea, como Facebook Inc y Google de Alphabet Inc, están bajo una presión cada vez mayor para que la policía desinforma en sus plataformas y deje de publicar anuncios políticos que contengan afirmaciones falsas o engañosas. Twitter Inc prohibió los anuncios políticos en octubre y, el mes pasado, Google dijo que dejaría de darles a los anunciantes la capacidad de orientar anuncios electorales utilizando datos como registros de votantes públicos y afiliaciones políticas generales.

"En este momento, todavía no tenemos el nivel necesario de robustez en nuestros procesos, sistemas y herramientas para validar y revisar responsablemente este contenido", dijo una portavoz de Spotify en un comunicado a Reuters. "Volveremos a evaluar esta decisión a medida que continuamos evolucionando nuestras capacidades".

"Spotify no era una plataforma de publicidad en línea ampliamente utilizada para campañas antes", dijo Eric Wilson, un estratega digital republicano. "Pero como otras plataformas en línea restringieron su inventario de anuncios políticos, los anunciantes buscaron nuevas opciones".

La nueva política cubrirá grupos políticos como candidatos a cargos públicos, funcionarios electos y nombrados, partidos políticos, comités de acción política (PAC) y SuperPACS, así como también contenido que defienda a favor o en contra de esas entidades. Spotify tampoco venderá anuncios que aboguen por resultados legislativos y judiciales.

La medida solo se aplica a las ventas de anuncios de Spotify, no a los anuncios incrustados en contenido de terceros, aunque todavía estarán sujetos a las políticas de contenido más amplias de Spotify.