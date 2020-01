https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.12.2019 - Última actualización - 29.12.2019 - 15:55

11:53

El artista cerrará el tradicional encuentro folclórico, el lunes 13 de enero, según anunció el presidente comunal, Pedro Uliambre.

Festival del Pescador 2020 Abel Pintos eligió Sauce Viejo El artista cerrará el tradicional encuentro folclórico, el lunes 13 de enero, según anunció el presidente comunal, Pedro Uliambre. El artista cerrará el tradicional encuentro folclórico, el lunes 13 de enero, según anunció el presidente comunal, Pedro Uliambre.

El presidente de la Comuna de Sauce Viejo, Pedro Uliambre, fue el encargado de confirmar con gran orgullo la presencia de Abel Pintos en el cierre del Festival Folclórico Provincial del Pescador el lunes 13 de enero próximo. Será la figura central en el escenario Horacio Guarany del Balneario Don Roque. En días anteriores, el sábado 11 cerrará el Chaqueño Palavecino, y el domingo 12 vuelve Jorge Rojas.

Abel Pintos viene de brillar con su Show Sinfónico en el Movistar Arena de Buenos Aires acompañado por una orquesta de 60 músicos. También en enero se presentará en Uruguay: en el Centro de Convenciones de Punta del Este (10 de enero) y en el Festival de Andresito en Andresito, departamento de Flores (11 de enero).

Luego regresará a la Argentina para participar de la XXXVII Fiesta Nacional del Lago en Federación, Entre Ríos (12 de enero); el 36° Festival del Pescador en Sauce Viejo, Santa Fe (13 de enero); el 55° Festival Nacional de Doma y Folclore en Jesús María, Córdoba (16 de enero). Brindará shows en Avicultura 2020 en Punilla, Córdoba y en la 9ª Mega Douglas Haig en el Estadio de Pergamino, en Buenos Aires (18 de enero). Y en el Festival de Cosquín el 31 de enero

Hace muy pocos días comenzó a escucharse su nuevo tema que integrará su próximo disco. El título es “Quiero cantar” y la letra es la siguiente:

Imaginar un mundo sin fronteras nos amarra y nos condena a este mapa dividido sin razón.

Un río que no sangre en el veneno, un amor sin prisioneros, ni etiquetas, solo amor sin condición.

Un verso que no ofenda y que defienda, que no piensa y que no piensa y que no tome de rehén a la canción.

No hablo de juzgar ni dar ejemplo. No es lo mismo el dios de un templo que el que arde con sentido en un corazón.

Habíamos llegado a un acuerdo, no diríamos las cosas que cavarán fosas de desilusión.

Para evitar caer en este espacio, donde ayer era un prefacio de lo inevitable de esta conclusión.

Pero no importa, no somos perfectos, no me des cuentas por esto que te digo, es un día de esos, donde se me mezcla la niñez, la adolescencia, la figura sin presencia y mi cabeza va a estallar y yo me vuelvo un poco loco por cantar.

Quiero cantar, solo cantar, quiero apuntar al cielo y despegar, quiero cantar, solo cantar, despedazarme un poco, ser de todos, quiero cantar.

Apenas amanezca, al otro lado voy a regresar, al centro de la tierra en el ritual de las canciones.

Y toda esta neurosis y estos nervios calmarán sus pretensiones.

Llamaré, diré lo siento, ya me estoy poniendo bueno ya lo puedo presentir.

Precios y puntos de venta

Las entradas anticipadas tienen los siguientes valores: sábado $ 600, domingo $ 600 y lunes $ 800 . Hay una promoción por los tres días de $ 1.500. Personas con discapacidad, ingresarán en forma gratuita; menores de 10 años no pagan entrada. Los domiciliados en Sauce Viejo pagarán $ 400 sábado y domingo y $ 600 el lunes (solo venta en la Comuna).

Las entradas se pueden adquirir en la Comuna de Sauce Viejo (Rivadavia 1164), en La Heladería (RN 11 y San Martín) y en Pura Isla Camping (Al lado del Balneario Don Roque). En la ciudad de Santa Fe, en Chopería Santa Fe (bulevar Gálvez y San Jerónimo), Costa Litoral (Dique 1, Puerto de Santa Fe) y por Internet y puntos de venta de: www.ticketway.com.ar.