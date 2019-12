https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.12.2019 - Última actualización - 18:46

18:45

A sus 34 años, el delantero de Juventus todavía tiene camino por recorrer atrás de una pelota, pero también tiene un plan si decide colgar los botines.

CR7 a la pantalla grande Ronaldo piensa en ser actor cuando deje el fútbol A sus 34 años, el delantero de Juventus todavía tiene camino por recorrer atrás de una pelota, pero también tiene un plan si decide colgar los botines. A sus 34 años, el delantero de Juventus todavía tiene camino por recorrer atrás de una pelota, pero también tiene un plan si decide colgar los botines.

"Hace muchos años, la edad ideal para dejar de jugar era de 30 o 32 años, ahora todavía se ven jugadores de 40 años. En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento", comenzó el portugués.

En cuanto a las actividades que le gustaría ejercer el día de su salida, destacó: "Cuando me retire del fútbol, me gustaría reanudar mis estudios", y agregó: "Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente".

Más adelante, el luso sorprendió a todo el mundo al declarar: "Una cosa que me fascina es también actuar en una película".