CRAI oficializó su staff

Encabezado por Héctor Salva, es definido como una continuidad del exitoso proceso encabezado por Alejandro Capobianco y Federico Fernández. La novedad es la incorporación del ex Puma, Ricardo Annichini, para cumplir una función muy específica.

Tal como estaba previsto, acaba de concretarse la presentación oficial del Staff del Plantel Superior de CRAI, que tal como se anticipara, es encabezado por el head coach Héctor Salva, quien una vez más se encargó de precisar que básicamente se trata de “la continuidad del exitoso proceso desarrollado durante los últimos dos años por el grupo de entrenadores que comandaron Alejandro Capobianco y Federico Fernández”.



La reunión, desarrollada en dependencias de la institución, contó con la participación de los jugadores que conforman el nutridísimo plantel, quienes obviamente recibieron las pautas de trabajo que de manera conjunta se pondrá en marcha el primer lunes de febrero.



Obviamente, como es tradicional, más allá que por estos días los jugadores disfrutan del habitual descanso de fin de año, poseen pautas muy precisas de trabajo individual, confeccionadas por el Licenciado Gonzalo Carrasco, que no solo deben llevar adelante, sino que además, deberán “rendir cuentas” en el momento de reincorporarse a la tarea colectiva.



>>> Staff 2020

Head Coach: Héctor Salva.

Coaches: Martín Gallo y Luciano Bortondello.

Coach de Backs: Claudio González Viescaz.

Coaches Reserva: Humberto Deré, Paulo López Cortes y Francisco Escobar Cello.

Coaches Pre Reserva: Julio Vigetti, Santiago Candioti, Martín Maldaceno, Francisco José Cecchini y Fernando Delgado.

Preparador Físico: Gonzalo Carrasco.

Psicólogo: Agustín Caparelli.

Neuro Coaching: Ricardo Annichini.

Médicos: Emilio Moreno, Mario Salva y Mario Salva (h).

Kinesiólogos: Hernán Olivera y Ezequiel González.

Nutricionistas: María Emilia Antille y Luisina Fertonani.

Coordinadores: Esteban Gastaldi y Diego Lauría.

Analista de Video: Juan Ignacio Müller.

Jefe Managers: Gabriel Salvaggi.



En el grato contexto de la presentación se produjo una novedad, que -a priori- merece ser definida como un aporte que puede llegar a ser valioso para la plausible estructura que posee la institución.



Se trata de la incorporación de Ricardo Annichini, quien cumplirá una función que el denomina “Rugby Indoor” y que tiene que ver con la incorporación de costumbres tendientes a enriquecer aún más la formación deportiva y humana de cada jugador.



El aval que Annichini posee para asumir esa especie de “misión de vestuario”, está absolutamente fundamentado en su plausible curriculum deportivo.

Se formó desde los 14 años en el Club Atlético Estudiantes de Paraná, a partir del cual se destacó rápidamente en divisiones juveniles, llegando a Primera división con solamente 17 años. Como no podía ser de otro modo, no tardó en integrar asiduamente los Seleccionados Superior y de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby.



A fines de 1983 fue convocado por primera vez al Seleccionado Argentino, para disputar el Campeonato Sudamericano, que como siempre culminó con la consagración albiceleste. Inmediatamente, desde 1984, se transformó en asiduo integrante del plantel de Los Pumas, consumando actuaciones destacadas.



Un recuerdo muy especial surge de la primera victoria ante Les Bleus, en un repleto estadio de Ferro Carril Oeste, por 24 a 16, en 1985.



Por aquellos años, disfrutó en el plantel nacional de la conducción del Gran Capitán: Hugo Porta y de varios jugadores de Banco Nación, que poco tiempo después serían sus compañeros, cuando en 1986 decidió jugar en esa entidad de la Unión de Rugby de Buenos Aires.



Ese año, Banco Nación obtuvo su primer título en la URBA, a partir de un estilo de juego absolutamente distintivo y que al paranaense, le cabía perfectamente. Fue convocado para el Seleccionado de la URBA y tuvo el honor de consagrarse campeón al vencer a Tucumán en la finales disputadas en Santa Fe.

Puma N° 377. Ricardo Annichini, vistiendo la camiseta del Seleccionado Argentino, en la década del ochenta. Ahora, brindará su experiencia en el calificado Staff Gitano. Foto: Archivo El Litoral



Además...



Volviendo al Plantel Superior de CRAI, vale consignar que el retorno a la tarea colectiva se producirá el lunes 3 de febrero; con cuatro sesiones semanales, conformadas de manera muy específica.



El 13 de febrero habrá una concentración en ATE; mientras que para el 7 de marzo, si es que el TRL comienza el 14, se disputará el único partido amistoso, ante Sitas (Sociedad Italiana de Tiro al Segno), la entidad que con tanto éxito conduce un amigo de la casa: Rolando Martin.



* “El principal desafío será mantener el posicionamiento privilegiado que este excelente plantel superior supo conquistar; y de ser posible, intentar mejorarlo aún más”, había expresado el nuevo head coach, cuando El Litoral anunció su designación en la función.



>>> Ocurrió en Ciudadela...

En su contacto con El Litoral, Ricardo Annichini recordó un episodio que tuvo singular repercusión en su trayectoria deportiva y que ocurrió en las instalaciones del Club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela en 1986, ocasión en la que la Unión Santafesina de Rugby organizó -de manera magnífica- las finales del Campeonato Argentino.

* “Antes y durante la final ante La Naranja, los miles de simpatizantes tucumanos que colmaron la tribuna del club santafesino, se encargaron de recordarme que yo era una especie de “traidor” por representar a Buenos Aires, siendo entrerriano”.

* “Quiso el destino que el partido -parejísimo- se definiera en los minutos finales, por un try mío, pergeñado por una de las habituales genialidades de Hugo (Porta), desde una jugada que solíamos hacer en Banco Nación”.

* “Cuando terminó el partido, cometí el gravísimo error de dedicarles el triunfo a los tucumanos de la tribuna, lo que obviamente generó un gran desorden. Esa inconducta, derivó en que no me llamaran más a Los Pumas, y por ende, perdiese la extraordinaria oportunidad de poder haber participado de la I Rugby World Cup (Nueva Zelanda 1987)...”

Además, al culminar esa temporada, Annichini decidió retornar a su ciudad natal, por lo que jugó dos años más en el CAE. Luego fue entrenador en su querido club y también de diferentes Seleccionados de la UER.