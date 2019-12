https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

UCA vs INDEC

La UCA realizó una aclaración sobre su índice de pobreza

Aclararon que la medición del INDEC, que no se publica trimestralmente sino que de forma semestral, daría 32,8%.

