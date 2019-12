https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 29.12.2019 - Última actualización - 10:06

10:01

Gustavo Pueyo asumió el mando luego del pedido de licencia de Axel Menor, aprobado en la Asamblea del último jueves. “Nos deja la vara alta”, afirmó el nuevo presidente.

Cambio de gobierno en la Casa Madre Se renueva la apuesta por el crecimiento Gustavo Pueyo asumió el mando luego del pedido de licencia de Axel Menor, aprobado en la Asamblea del último jueves. “Nos deja la vara alta”, afirmó el nuevo presidente. Gustavo Pueyo asumió el mando luego del pedido de licencia de Axel Menor, aprobado en la Asamblea del último jueves. “Nos deja la vara alta”, afirmó el nuevo presidente.

Javier Díaz

Gustavo Pueyo es, desde el pasado jueves, el nuevo presidente de la Liga Santafesina de Fútbol. El otrora segundo en la línea de mando de la institución, asumió el cargo máximo luego de que en la Asamblea Anual Ordinaria se aprobara el pedido de licencia por tiempo indeterminado de Axel Menor, quien fue convocado por el intendente Emilio Jatón para trabajar en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe.

Pueyo dialogó con El Litoral y aseguró que su apuesta será continuar por la senda del crecimiento tanto de la institución madre como de cada uno de los clubes que la componen, de los cuales destacó que “ayudan mucho” a la conducción liguista.

También Reconoció que la situación económica será el principal escollo a sortear durante su gestión y señaló que la infraestructura del predio seguirá estando en la cabeza del listado de prioridades.

“Axel nos deja la vara alta en cuanto a la infraestructura y al nivel de los torneos. Intentaremos seguir por la misma senda sabiendo que el predio es una prioridad para la Liga y que debemos seguir apostando al crecimiento de los clubes para que el nivel de los torneos sea cada vez mejor”, afirmó el nuevo presidente.

“Sabemos que lo económico será la mayor dificultad porque los clubes hacen un gran esfuerzo para cumplir sus compromisos y nosotros debemos ayudarlos a que puedan hacerlo”, agregó.

Consultado acerca de posibles cambios respecto al estilo de mando, indicó: “No creo que haya grandes cambios pero tenemos que pensar cómo armar los equipos de trabajo para que siga el crecimiento de la Liga”.

“Todavía tenemos que seguir solucionando cuestiones que van quedando de este año y después ir viendo cómo se diagraman los torneos para el año que viene”, añadió.

Lo que dejó el año

Por otra parte, Gustavo Pueyo se refirió a la temporada que se fue en cuanto a la máxima categoría y las divisiones inferiores.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que quedó “muy conforme” con la temporada de la división mayor. “Me pareció muy importante el interés que mostraron los clubes por armar equipos competitivos y salir campeones. Además hay muchos equipos con gran sentido de pertenencia, lo cual hace que todos quieran que les vaya bien y eso genera mayor jerarquía para la Liga”.

Por otra parte, consideró que “el mejoramiento de las canchas es una materia que siempre está pendiente” pero reconoció que “lamentablemente su mantenimiento es muy costoso”. No obstante reivindicó que “los clubes se preocupan bastante” por conservar sus campos de juego: “cada uno hace lo que puede dentro de su capacidad económica”.

Finalmente, respecto al fútbol infanto-juvenil, analizó: “También quedé muy conforme porque veo que cada año hay un interés mayor por parte de los clubes por el trabajo en sus canteras. Antes la prioridad era la Primera División, pero ahora hay otra conciencia, porque todos entienden que en las bases está la clave para el crecimiento de las instituciones”.

Menor: “La Liga es de las tres mejores del país”

Axel Menor realizó un balance de su último año como presidente de la Liga Santafesina de Fútbol y también un raconto de su gestión, que será completada por Gustavo Pueyo tal como se determinó en la Asamblea del pasado jueves.

A continuación los principales conceptos del dirigente que se aleja de su cargo para trabajar en la Dirección de Deportes del municipio capitalino:

* “El balance es muy positivo, como viene siendo durante todos estos años. En la Asamblea se aprobó la Memoria y Balance y se aceptó mi pedido de licencia ya que voy a trabajar en la Dirección de Deportes y no podía seguir con las dos funciones. Por suerte Gustavo está dispuesto a continuar la labor aunque seguirá con su impronta. Confiamos en que será todo para bien y que aportará aires renovados para continuar esta gestión”.

* “Es un cambio bastante brusco en lo personal pero deberé adaptarme a la función pública lo más rápido posible. Mirando para atrás, pienso que cuando arrancamos había una etapa de llanura y nuestra intención siempre fue la de hacer crecer tanto a la Liga como a cada uno de los clubes”.

* “Más allá de que cambie de función me seguiré sintiendo parte de la Liga, tal vez no con un título ni en el día a día, pero siempre dando una mano desde lo que me toque”.

* “Estoy seguro que la gente que queda, encabezada por Gustavo, va a seguir con sus lineamientos por el camino ascendente. La Liga es una de las tres mejores del país y queremos que continúe así posicionada por muchos años más”.

La Asamblea

En la noche del jueves, se aprobó la Memoria y Balance del año que termina. Como se dijo, otro de los puntos importantes que tuvo esta Asamblea fue el pedido de licencia del presidente Axel Menor, el cual fue aprobado y a partir de ese momento el cargo pasó a ser ocupado por quien fuera el vicepresidente, Gustavo Pueyo.

Entre otros ítems salientes de esta última reunión del 2019, se dio el visto bueno a las Resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo, durante el período del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019.

Además se designaron a los cinco miembros del Tribunal de Penas, por lo que quedó conformado de la siguiente manera: Rubén Contín, Martín Álvarez, Oscar Celli, Raúl Delgado y Raúl Bassi.

De esta manera, aprobados todos los puntos de la Orden del Día, se cierra el 2019 de la Liga Santafesina de Fútbol, un año en el cual ha tenido una intensa actividad y que también fue difícil por todo el contexto económico que se vivió en nuestro país, pero que se corona de la mejor manera posible.

¿Una baja?



El Club Atlético Floresta analiza por estas días discontinuar su participación federada en 2020. La entidad santotomesina podría bajarse de los torneos liguistas debido a la dificultosa situación económica que atraviesa.