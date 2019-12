https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Oscar Martínez "Con emergencia no puede haber descanso ni receso"

El legislador provincial massista afirmó que “la situación por la que atraviesa el país y la provincia de Santa Fe es de emergencia y los legisladores debemos estar a la altura de las circunstancias”.

En el marco de la discusión en la Cámara Baja provincial del proyecto de Emergencia Social, Alimentaria y Sanitaria enviada por el Gobernador para ser tratado en la sesión del pasado jueves, y que provocó cruces entre los distintos bloques, Oscar Martínez, del bloque Frente Renovador -interbloque justicialista-, expresó que “la situación por la que atraviesa nuestro país y la provincia de Santa Fe es de emergencia y nuestro accionar como legisladores debe estar a la altura de las circunstancias.

Todos sabemos que tanto el gobernador como el ministro Agosto se caracterizan por ser austeros administradores, pero en un contexto donde la provincia desde el 2015 a la fecha ha disminuido su recaudación en un doce por ciento es necesario llevar adelante acciones concretas para garantizar los recursos necesarios para que el Estado cumpla con sus obligaciones”.

En cuanto a la negativa del bloque del Frente Cívico y Social de votar la ley de Emergencia, el legislador afirmó que “es llamativo el planteo que se hace acerca de esta ley, ya que parece no recordarse que hace tan solo cuatro meses el ex gobernador Lifschitz pedía la declaración de emergencia alimentaria y sanitaria a nivel nacional, y ahora piensan distinto, como si en estos cuatro meses se hubieran resuelto todos los problemas.

Asimismo es por todos conocido que el problema más grave que ha padecido el anterior gobierno ha sido la inseguridad y así como en su momento el justicialismo le dio al entonces gobernador las herramientas para tratar de superar la desastrosa situación en esa materia, sería justo que ahora le den a Perotti las herramientas para encauzar esta grave situación social, alimentaria y sanitaria con la que se encontró el nuevo gobierno”.

“Podemos discutir -agregó- si esta situación es producto de la gestión socialista o de la pésima gestión de Macri en la Nación, que atentó contra el federalismo, contra la actividad económica, contra las Pymes, generando recesión, desempleo, pobreza e inflación, lo que no podemos discutir es que la emergencia existe. Podemos discutir si todos los artículos que contiene son necesarios o no, lo cierto es que aún con modificaciones, y siempre buscando los consensos necesarios, esta ley debería ser tratada y aprobada a la brevedad”.

Respecto al proyecto que presentó el pasado jueves en el recinto para su tratamiento sobre tablas que pedía la suspensión del receso parlamentario de enero, y que no fue acompañado, Martínez declaró que “así como votamos el congelamiento de las dietas de los legisladores como muestra de sensibilidad para con la situación que está pasando nuestra gente, creo que hubiera sido un gran gesto acompañar el proyecto de suspensión del receso para poder discutir en profundidad no sólo la Reforma Tributaria y la moratoria para los contribuyentes, comerciantes y pymes sino también para poder avanzar sobre el proyecto del Ejecutivo de la declaración de la Emergencia. Para la panza vacía de un nene, para una enfermedad acuciante, o para una inseguridad que no cesa, no hay otra respuesta que un accionar comprometido.

Y eso fue lo que me llevó a presentar este proyecto. De todas maneras aunque no haya sido aprobado, mi compromiso y el de la gente que me acompaña es, en esta situación de crisis y dificultades acuciantes que atraviesan todos los santafesinos y santafesinas de a pie, trabajar sin descanso y sin ningún tipo de receso”.