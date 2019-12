https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.12.2019 - Última actualización - 11:22

11:02

La diva contrajo matrimonio con el empresario y artista plástico, con quien se comprometió hace días.

Espectáculos Moria Casán se casó con Humberto Poidomani en Italia La diva contrajo matrimonio con el empresario y artista plástico, con quien se comprometió hace días.

Dicen que no hay edad para el amor y la vedette Moria Casán lo confirmó al sellar su “unión neologística” con el artista plástico y empresario Humberto Poidomani a quien conoció cuando este era dueño de varios de los boliches más top de la noche porteña. La ceremonia fue en una terraza en Italia, viaje que ambos comparten.

Si bien se conocía que ambos se habían comprometidos recientemente, el “sí” de la pareja se manejó bajo un fuerte hermetismo. El periodista Jorge Rial fue quien tuvo las primeras imágenes de la boda que luego fue replicada por los novios en sus respectivas redes sociales.

Se casó @Moria_Casan con su novio Humberto en Italia. Felicitaciones!!!! pic.twitter.com/gfcxkF35HB — JORGE RIAL (@rialjorge) December 29, 2019

Para la diva, que en agosto cumplió 73 años, se trata de su quinto matrimonio luego de haber estado casada con Juan Carlos Bojanich, Carlos Sexton, Mario Castiglione y Luis Vadalá.

La ceremonia la presidió una jueza italiana, su asistente Galo fue su testigo y la intimidad de la celebración fue en la terraza de la casa de unos amigos. "¡Unión neologística! Matrimonio en Italia!", publicó la diva en una de las stories de su cuenta de Instagram.

“Es una unión perpetua a distancia. Me uní a un artista for ever con separación momentánea porque vivimos en diferentes países. Me uní neologísticamente a un maravilloso hombre al cual admiro y con un vestido y medias que representan a un cuadro hecho por él que se llama Apocalipsis Nice. En Florencia, la cuna del Renacimiento, con gente desconocida, en una casa brutal y una síndica que nos unió en matrimonio a la argentina”, afirmó Moria en declaraciones a Teleshow.